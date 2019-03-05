Теперь от и до станции Крюково можно оформить абонементы на определённое количество поездок — 10, 20, 60, 90. Они действуют как на обычных электричках, так и на «Ласточках».

Поездка от Крюково до Москвы по таким абонементам находится в диапазоне от 90 до 108 рублей для обычной электрички и от 150 до 180 для «Ласточки».

Абонемент на 10 поездок (действует 30 дней) стоит 1075 рублей для обычной электрички, 1800 рублей для «Ласточки».

Абонемент на 20 поездок (30 дней) — 2150 рублей для обычной электрички, 3600 рублей для «Ласточки».

Абонемент на 60 поездок (120 дней) — 5480 рублей для обычной элеткрички, 9065 рублей для «Ласточки».

Абонемент на 90 поездок (180 дней) — 8140 рублей для обычной электрички и 13460 рублей для «Ласточки».

Такие абонементы доступны для поездок на обычных электричках между Зеленоградом и всеми станциями с турникетами участка Москва — Тверь, сообщили в МТППК.

Приобрести абонемент на определённое количество поездок на скоростных «Ласточках» можно только между Зеленоградом и станциями Москва (Ленинградский вокзал), Химки, Поварово-1, Подсолнечная и Клин.