Футбольное поле с административным корпусом строят в глубине 9 микрорайона пятый год, а сроки его ввода переносят в третий раз. Для местных жителей ничего не меняется — дорога к школе все так же перекрыта строительным забором. Очередной «плановый» срок открытия стадиона — 2020 год.



Такой срок обозначен в распоряжении префектуры от 13 февраля, содержащем отчет о строительстве в округе в соответствии с московской Адресной инвестиционной программы. Со старым подрядчиком строительства футбольного поля в 9 микрорайоне контракт расторгли, нового пока нет, а в данный момент ведется корректировка проекта.



В прошлом году обещали открыть стадион в 2019-м, объясняя затянувшуюся стройку сменой заказчика и подрядчика, — те же аргументы звучали и в позапрошлом году. А школьники не первый год ходят по узкому тротуару между строительным забором и проезжей частью, потому что надо обходить стройку по периметру. Иногда им приходится выходить на проезжую часть из-за припаркованных на тротуаре машин.



В 9 микрорайоне, на пустыре за Дворцом творчества будут строить еще один спортивный объект — трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, спортзалами и открытым стадионом. Пока спорткомплекс проектируется, построить его планируют не раньше осени 2020 года. Футбольное поле и будущий ФОК — в двухстах метрах друг от друга.