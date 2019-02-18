Четырнадцатилетняя девочка пострадала из-за наезда на нее трактора.

Инцидент произошел около шести вечера в пятницу, 15 февраля, напротив корпуса 2302. Трактор «Беларус» с прицепом обрабатывал тротуар противогололедными реагентами. Он двигался по пешеходной дорожке вдоль Кутузовского шоссе в сторону Георгиевского проспекта с включенным проблесковым маячком оранжевого цвета. Школьница шла по тротуару навстречу спецтехнике, сообщает полиция.

Как рассказал Zelenograd.ru очевидец, девочка залезла на сугроб, чтобы пропустить трактор, но нога соскользнула под колесо. Тракторист сразу остановился и предложил вызвать «скорую», но девочка отказалась и убежала домой. Водитель остался и сообщил о случившемся в ГИБДД.

Через какое-то время пострадавшая школьница самостоятельно обратилась в детский травмпункт. Ей оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.