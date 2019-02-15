Алексей Алексеевич Ищук умер на 78-м году жизни. Он стоял во главе Зеленограда 11 лет, а жил и работал здесь с 1970 года. Прощание состоится 18 февраля в 11:00 в Культурном центре «Зеленоград» (ДК).

Алексей Ищук родился 28 сентября 1941 года в Москве. После школы работал токарем. В 1970 году, после окончания Московского авиационного института, его назначили на должность инструктора в Зеленоградский райком партии, впоследствии стал руководителем отдела. В 1982-м Ищук стал первым заместителем председателя исполкома Зеленоградского горсовета народных депутатов, в 1988-м избран председателем исполкома. С 1991 по 2000 годы был префектом Зеленограда.

«Годы, когда он руководил округом, были самыми трудными в современной истории страны», вспоминает об Алексее Ищуке зеленоградская администрация. Промышленные предприятия закрывались десятками, а в Зеленограде под руководством Ищука было создано более 20 тысяч рабочих мест, действовало более 2,5 тысячи малых предприятий. За время его руководства Зеленоград вырос вдвое: построены 14, 15, 16, 18 микрорайоны, МЖК. Была начата программа реконструкции жилого фонда, построены тысячи квадратных километров дорог, пять путепроводов, в числе которых Крюковская эстакада («новый» мост).

Одна из важнейших заслуг Ищука — создание на базе зеленоградских предприятий электроники Территориальной промышленной зоны с особым статусом. Это позволило продержаться предприятиям в сложные годы и нарастить производство. Промышленная зона с особым статусом стала предшественницей Особой экономической зоны «Зеленоград», преобразованной затем в Технополис «Москва».



Алексей Ищук был награжден Орденом Почета, медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», имел почетное звание РФ «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» и другие награды и звания.