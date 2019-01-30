«Мосгортранс» отчитался об установке валидаторов для отметки поездок в наземном транспорте у каждой двери.

Турникеты отключили в московском транспорте 1 сентября 2018 года. В тот момент валидаторы были в основном только у передних дверей автобусов. Это создало проблемы для пассажиров — надо было проталкиваться к валидатору в набитом автобусе — и привело к увеличению количества безбилетников. Для решения этой проблемы установили дополнительно 22,5 тысячи считывателей проездных билетов.

На сообщения, что не на всем транспорте стоят валидаторы у всех дверей, «Мосгортранс» отвечает в Инстаграм, что такое возможно, если валидаторы «временно находятся на техническом обслуживании». Лучше всего сообщить о проблеме в департамент транспорта.

Перед отключением турникетов власти обещали, что поставят вместо старых новые валидаторы, и оплачивать проезд можно будет банковскими картами и смартфонами, поддерживающими функцию бесконтактных платежей. Такие валидаторы действительно работают, но только на 47 московских маршрутах — зеленоградских среди них нет.