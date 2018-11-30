Турникеты в автобусах выключили 1 сентября — у «зайцев» появилась возможность не платить. Одновременно в автобусах стали открывать все двери при посадке, а валидатор остался только у первой двери — оплачивать стало неудобно. Выяснили, сколько пассажиров перестали платить после этих нововведений.
Оказывается, не так много. Количество перевезенных пассажиров в зеленоградских автобусах, по данным «Мосгортранса», уменьшилось на 6,5 процентов по сравнению с прошлым годом. Это не потому что меньше ездят, а потому что меньше платят. То есть перестала оплачиваться примерно каждая 15-я поездка. Об этом рассказал зампрефекта Дмитрий Морозов на встрече с жителями. Морозов отметил, что надо «усилить контроль за оплатой проезда».
В первые две недели после отключения турникетов в зеленоградских автобусах перевезли 1,5 миллиона человек, при этом контролеры выявили 380 безбилетников, сообщили Zelenograd.ru в «Мосгортрансе». То есть, какое-то ничтожное количество «зайцев». Впрочем, эти данные ни о чём особо не говорят, поскольку контролеры в сентябре появлялись на зеленоградских маршрутах редко.
Кто-то не платит, потому что есть такая возможность, кто-то — из-за того, что надо пробиться к валидатору к первой или средней двери. Валидаторы у всех дверей уже появляются в зеленоградских автобусах, но пока это редкость. Оснастить валидаторами все двери автобусов обещают в первом квартале 2019 года, то есть до конца марта.
Удобный доступ к валидатору критически важен для решения — оплачивать проезд, или нет. Больше половины наших читателей, принявших участие в опросе, отмечают проезд, если только к валидатору можно свободно пройти.
Процесс открытия всех дверей на вход и отключения турникетов в московском транспорте шёл с начала этого года. Собянин говорил, что число безбилетников на маршрутах без турникетов увеличилось, но «некритично, потому что во-первых, на бестурникетных маршрутах работают службы контроля, а во-вторых, сами пассажиры сейчас более ответственно относятся к оплате проезда».
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