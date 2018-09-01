Прощайте, турникеты!

Сегодня закончилась 17-летняя история турникетов в московком наземном транспорте. Их еще не сняли, но палки уже опущены, заходить в автобусы можно через все двери. Валидаторы для оплаты проезда ставят у всех дверей — не забывайте оплачивать проезд, контролеров станет больше. В зеленоградских автобусах установка новых валидаторов еще идет. Более того, «Мосготранс» принял решение открывать все двери даже при посадке в 400-е, где это технически возможно.

Впервые турникеты появились в Зеленограде — в качестве эксперимента на автобусе №16. Почему первым стал Зеленоград, как пассажиры отнеслись к их появлению, кто заработал на турникетах и почему решение убрать их откладывали много лет читайте в нашей полной истории московских турникетов.