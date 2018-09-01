Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Прощайте, турникеты! 01.09.2018 ZELENOGRAD.RU

Сегодня закончилась 17-летняя история турникетов в московком наземном транспорте. Их еще не сняли, но палки уже опущены, заходить в автобусы можно через все двери. Валидаторы для оплаты проезда ставят у всех дверей — не забывайте оплачивать проезд, контролеров станет больше. В зеленоградских автобусах установка новых валидаторов еще идет. Более того, «Мосготранс» принял решение открывать все двери даже при посадке в 400-е, где это технически возможно.

Впервые турникеты появились в Зеленограде — в качестве эксперимента на автобусе №16. Почему первым стал Зеленоград, как пассажиры отнеслись к их появлению, кто заработал на турникетах и почему решение убрать их откладывали много лет читайте в нашей полной истории московских турникетов.

Реклама
EMEX - Качественные запчасти для длинных отпускных поездок на машине Объявления
Автосервис «СТО Зеленоград» — настоящий рай для автомобиля Объявления
Высшее образование рядом с домом Объявления
Сдаются помещения в Андреевке от собственника Объявления
Прощайте, турникеты!
Найдена мать, бросившая на улице коляску с ребенком
Льготный проезд в электричках для школьников, студентов и аспирантов
Объявлены тарифы на проезд по участку М-11 в обход Солнечногорска и Клина
«Пятерочка» в 4 микрорайоне закроется в сентябре
Мастер-классы для детей по декору и керамике «Домик ремёсел» — ежедневно на площади Юности
Дзюдо с трех лет. Призер Мира Роман Бузук — о зеленоградском клубе единоборств «Альянс»
Магнитно-резонансная томография в центре «МРТ Эксперт». Рассказывает главврач Наталия Емельянова
«Любой ученик при правильном подходе добьется отличных баллов на ЕГЭ и поступит в вуз своей мечты»
Концерт Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» — 10 октября в КЦ «Зеленоград»
Конкурс любительских цветников пройдет возле зеленоградских школ. Открыта запись — рассаду выдадут бесплатно
Несколько детей за последние дни стали жертвами нападения подростков
Десять школ Зеленограда вошли в рейтинг лучших школ Москвы. Пять получат гранты мэра
Библиотеку умного досуга в 11 микрорайоне презентовали зеленоградцам: книги, занятия, коворкинг, кафе и клубы по интересам
История турникетов в зеленоградских автобусах: от начала эксперимента до решения о ликвидации
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
6 сентября 2018 года в Зеленограде открывается новый «Зельгрос» Объявления
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Объявления
Открыт набор в группу обучения плаванию для детей от 4 лет в секцию «Обучение плаванию Зеленоград» Объявления
«Зелёный бор» на Заводском пруду. В 23 микрорайоне появилась новая зона отдыха
Человек, создавший МИЭТ. Зеленоградский вуз отмечает 100-летие первого ректора Леонида Преснухина
Как кандидат в мэры Сергей Собянин видит развитие зеленоградских районов
У нового бассейна в Крюково будет футуристический трехмерный зеленый фасад
«Боже, какая солнечная гора!» Солнечногорску — 80 лет. История города-соседа
Новую школу и детский сад в 20 микрорайоне не успели открыть к сентябрю
Почему нельзя подкармливать лебедей на Быковом болоте
Для съемок сериала в руинах «Флейты» открыли ювелирный салон
Яблоки и пеньки. Что происходит с Яблоневой аллеей в Зеленограде
Можно ли быть с собакой на детской площадке? А если она совсем-совсем маленькая?
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама