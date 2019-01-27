Женщина разбилась насмерть, выпав из окна на лестничной площадке 12-го этажа четырнадцатиэтажного корпуса 1423 на крышу подъездного входа.
Около половины десятого утра в субботу, 26 января, на место происшествия вызвали МЧС, чтобы спустить погибшую с козырька на землю, рассказал очевидец. Позже прибыли криминалисты, и около полудня тело наконец сняли с козырька.
Разбившаяся была одета по-уличному. Известно, что ей 41 год и она не проживала в этом доме. Следственный комитет разбирается в обстоятельствах произошедшего: было ли это убийство, несчастный случай или женщина покончила с собой.
МЧС в ожидании криминалистов
«Это неизбежность». Префект прокомментировал строительство сквозных проездов через 3 микрорайон Новости
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В январе и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.