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Женщина упала с двенадцатого этажа на козырек подъезда 27.01.2019 ZELENOGRAD.RU

Женщина разбилась насмерть, выпав из окна на лестничной площадке 12-го этажа четырнадцатиэтажного корпуса 1423 на крышу подъездного входа.

Около половины десятого утра в субботу, 26 января, на место происшествия вызвали МЧС, чтобы спустить погибшую с козырька на землю, рассказал очевидец. Позже прибыли криминалисты, и около полудня тело наконец сняли с козырька.

Разбившаяся была одета по-уличному. Известно, что ей 41 год и она не проживала в этом доме. Следственный комитет разбирается в обстоятельствах произошедшего: было ли это убийство, несчастный случай или женщина покончила с собой.

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