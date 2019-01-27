Женщина разбилась насмерть, выпав из окна на лестничной площадке 12-го этажа четырнадцатиэтажного корпуса 1423 на крышу подъездного входа.

Около половины десятого утра в субботу, 26 января, на место происшествия вызвали МЧС, чтобы спустить погибшую с козырька на землю, рассказал очевидец. Позже прибыли криминалисты, и около полудня тело наконец сняли с козырька.

Разбившаяся была одета по-уличному. Известно, что ей 41 год и она не проживала в этом доме. Следственный комитет разбирается в обстоятельствах произошедшего: было ли это убийство, несчастный случай или женщина покончила с собой.