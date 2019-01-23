Три с половиной тысячи человек искупались на Крещение в прорубях на Черном и Школьном озерах, а почти четыре тысячи пришли за компанию или просто посмотреть.

«Купаться приходит один, с ним компания — десять человек», говорят в МЧС. Точные цифры такие: в проруби Черного озера 18 и 19 января искупались 1906 человек, Школьного — 1648, а всего на оба водоема пришли 7494 человека. В прошлом году купальщиков было примерно на пять процентов меньше. ЧП не было, всё прошло спокойно.

В целом в Москве к крещенским прорубям пришло 190 тысяч человек, а купались в них 155 тысяч. Для этого подготовили 72 проруби и 14 купелей.При этом в десяти местах «пресечено купание» — это значит, что люди ныряли и в «неофициальные» проруби или просто в водоемы без присмотра спасателей.