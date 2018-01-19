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В зеленоградских прорубях на Крещение искупались более трех тысяч человек. Фото 19.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Около 1700 человек погрузились в ночь с 18 на 19 января в крещенскую прорубь на Школьном озере, более 300 человек пришли посмотреть и поддержать купальщиков. На Черном озере побывало 1700 человек.

Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru

Столько насчитали к 15:00 19 января. Крещенские купания прошли спокойно, без происшествий, сообщили Zelenograd.ru в зеленоградском управлении МЧС. В данный момент дежурство спасателей у купелей на обоих водоемах снято, на Школьном озере за потенциальными купальщиками продолжают присматривать сотрудники спасательной станции «Пансионат». У обеих прорубей замечены моржи — любители зимнего плавания.

Корреспондент Zelenograd.ru побывал в крещенскую ночь на Школьном и Черном озерах и отметил, что пришло много семей с друзьями и знакомыми — «группой поддержки». Полиция и спасатели работали слаженно и четко. На Черном озере при спуске в прорубь один из купальщиков оступился и ушел под воду — его моментально вытащили. На Школьном озере в какой-то момент скопилась очередь из раздетых людей — на лёд выпускали по несколько человек.

Храмы сегодня переполнены — люди продолжают ехать за святой водой. В 12-й автобус возле Никольского храма не влезть, такая же толпа пытается войти в 9-й, который едет к Филаретовскому храму, рассказал житель 11 микрорайона.

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