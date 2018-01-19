Столько насчитали к 15:00 19 января. Крещенские купания прошли спокойно, без происшествий, сообщили Zelenograd.ru в зеленоградском управлении МЧС. В данный момент дежурство спасателей у купелей на обоих водоемах снято, на Школьном озере за потенциальными купальщиками продолжают присматривать сотрудники спасательной станции «Пансионат». У обеих прорубей замечены моржи — любители зимнего плавания.

Корреспондент Zelenograd.ru побывал в крещенскую ночь на Школьном и Черном озерах и отметил, что пришло много семей с друзьями и знакомыми — «группой поддержки». Полиция и спасатели работали слаженно и четко. На Черном озере при спуске в прорубь один из купальщиков оступился и ушел под воду — его моментально вытащили. На Школьном озере в какой-то момент скопилась очередь из раздетых людей — на лёд выпускали по несколько человек.