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Крещенские купания — 2019. Гром и молния. Фоторепортаж Zelenograd.ru 19.01.2019 ZELENOGRAD.RU

19 января православные зеленоградцы отмечают праздник Крещения. По народной традиции накануне вечером начинаются крещенские купания. В Зеленограде они традиционно проходят в прорубях на Школьном и Чёрном озерах. В этом году Крещение ознаменовалось редким погодным явлениям — снежной грозой. Наш фотограф Юлия Пасечник побывала на Школьном озере и делится впечатлениями.

Нужно ли идти на Крещенские купания вне зависимости от погоды?
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