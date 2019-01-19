Нужно ли идти на Крещенские купания вне зависимости от погоды?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 139 человек
19 января православные зеленоградцы отмечают праздник Крещения. По народной традиции накануне вечером начинаются крещенские купания. В Зеленограде они традиционно проходят в прорубях на Школьном и Чёрном озерах. В этом году Крещение ознаменовалось редким погодным явлениям — снежной грозой. Наш фотограф Юлия Пасечник побывала на Школьном озере и делится впечатлениями.
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
всё для шитья, вязания
и рукоделия
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.