Смысл христианского праздника — не в купании, а в том, что Иисус принял Крещение. Другое название этого праздника — Богоявление. Так он называется потому, что Бог, единый в Троице, явил себя в трех ипостасях: Иисус крестился от Предтечи в реке Иордан, Святой Дух в виде голубя опустился на него с небес и прозвучал голос Отца. Так люди увидели, что Иисус не только человек, но и Бог.