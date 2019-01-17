Суд вынес приговор 42-летнему жителю Солнечногорска за причинение тяжкого вреда здоровью сотруднику охранного предприятия, который сопровождал контролера в электричке.

Конфликт произошел весной 2018 года в пригородном поезде, следовавшем из Москвы в Тверь. Безбилетный пассажир хотел покинуть вагон и пройти к выходу. Сопровождавший контролеров охранник попытался ему помешать. Тогда безбилетник достал нож и один раз ударил им охранника в живот, затем покинул электричку и скрылся.

Через некоторое время полиция установила личность «зайца» и задержала его по месту жительства в Солнечногорске.

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, он должен возместить государству почти 34 тысячи рублей, затраченных на оказание медицинской помощи потерпевшему, и самому охраннику 160 тысяч рублей за нанесенный моральный ущерб. Об этом сообщает Северная транспортная прокуратура.

Раненного ножом охранника с повреждением внутренних органов доставили в Клинскую городскую больницу, где он провел 11 дней, рассказали Zelenograd.ru в прокуратуре.