11 декабря совет депутатов Солнечногоского района принял желанное губернатору области решение — объединить территории всех поселений в городской округ Солнечногорск. Хотя в Менделеево депутаты отвергли эту реформу и назначили референдум о сохранении самостоятельности, а в проекте решения отсутствовало согласие поселение на объединение.



О решении совета депутатов Солнечногорского района в своем блоге сообщил глава поселения Андреевка Иван Ульянченко. По его словам, Менделеево тоже согласилось на объединение после «выездного совещания с шестью депутатами». Сам Ульянченко воздержался.

Временно исполняющий обязанности главы Менделеево, член совета депутатов поселения Михаил Васильев опроверг это утверждение: «Никаких подобных решений, протоколов я, как исполняющий обязанности главы поселения, не видел». В проекте решения, которое опубликовал Ульянченко, на месте номера решения депутатов Менделеево стоит пропуск, а судя по дате Менделеевские депутаты дали свое согласие в тот же день, когда собрались районные.