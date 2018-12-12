11 декабря совет депутатов Солнечногоского района принял желанное губернатору области решение — объединить территории всех поселений в городской округ Солнечногорск. Хотя в Менделеево депутаты отвергли эту реформу и назначили референдум о сохранении самостоятельности, а в проекте решения отсутствовало согласие поселение на объединение.
О решении совета депутатов Солнечногорского района в своем блоге сообщил глава поселения Андреевка Иван Ульянченко. По его словам, Менделеево тоже согласилось на объединение после «выездного совещания с шестью депутатами». Сам Ульянченко воздержался.
Временно исполняющий обязанности главы Менделеево, член совета депутатов поселения Михаил Васильев опроверг это утверждение: «Никаких подобных решений, протоколов я, как исполняющий обязанности главы поселения, не видел». В проекте решения, которое опубликовал Ульянченко, на месте номера решения депутатов Менделеево стоит пропуск, а судя по дате Менделеевские депутаты дали свое согласие в тот же день, когда собрались районные.
«На мой взгляд, решение солнечногорского совета депутатов незаконно, — прокомментировал Васильев. — За основу должны приниматься решения всех поселений, а нашего решения нет, оно и в проекте решения солнечногорского совета отсутствовало. Думаем, что делать дальше». Васильев единственный из членов районного совета депутатов проголосовал против объединения территорий поселений в городской округ. Решение районных депутатов пока официально не опубликовано.
3 декабря после обращения более 300 жителей поселка депутаты Менделеево приняли решение о проведении референдума — народного голосования о сохранении поселения как самостоятельного муниципального образования. Голосование назначено на 17 февраля. Это, считают депутаты, страховка от «объединения территорий» и вхождения в будущий городской округ Солнечногорск.
Менделеево — единственное поселение Солнечногорского района, сопротивляющееся административной реформе, инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Суть реформы — централизация финансирования и полномочий в одном месте, то есть, в администрации будущего городского округа Солнечногорск. Раньше против объединения выступали депутаты Андреевки, но 10 декабря они отказались от независимости. Жители других поселений района тоже выступали против объединения в городской округ, но их мнение не учли.
Уже завтра, 13 декабря, Мособлдума рассмотрит проект закона об изменении статуса и границ муниципальных образований Московской области. Старт муниципальным преобразованиям был дан в сентябре 2015 года, когда Мособлдума приняла поправки к закону об административно-территориальном устройстве региона, которые вводят новый вид муниципальных образований — поселок городского типа областного подчинения. Поправки дали подмосковным властям право определять статус городов и поселков областного подчинения, а также решать вопрос об их объединении.
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