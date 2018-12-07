К лету возле ресторанного комплекса «Дюшес» у городского пруда устроят фонтан с вертикальными струями — как на площади Юности. Также планируется высадить рощицу с хвойными и лиственными деревьями от здания до воды, поставить большой шатёр для торжеств и мероприятий, сделать у берега небольшой детский бассейн.
О проекте благоустройства территории возле ресторана рассказал Zelenograd.ru ландшафтный архитектор Дмитрий Семенов. В проекте также есть венчальная площадка неподалеку от берега. Доступ на территорию свободный, никаких заборов ставить не будут. Возле здания будет и парковка примерно на 50 машин.
Пляж, пристань и небольшая лодочная станция — перспектива, скорее всего, не следующего года, а 2020-го, поскольку сначала надо восстановить, отреставрировать часть прибрежной зоны. В перспективе проведут реставрацию береговой зоны всего пруда, общая набережная соединит Большой и Малый городской пруд. Эти работы могут начаться в следующем году, после завершения капитального ремонта парка Победы.
«Дюшес» в новом здании станет семейным центром, рассказал представитель компании «РФС Компани"(собственник здания, он же «Дюшес») Андрей Кочубей. Компания приобрела здание развлекательного центра в 2017 году. «Это мог быть замороженный недострой», сказал о судьбе здания Кочубей. Очевидно, прежние владельцы не могли достроить развлекательный центр.
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