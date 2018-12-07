К лету возле ресторанного комплекса «Дюшес» у городского пруда устроят фонтан с вертикальными струями — как на площади Юности. Также планируется высадить рощицу с хвойными и лиственными деревьями от здания до воды, поставить большой шатёр для торжеств и мероприятий, сделать у берега небольшой детский бассейн.

О проекте благоустройства территории возле ресторана рассказал Zelenograd.ru ландшафтный архитектор Дмитрий Семенов. В проекте также есть венчальная площадка неподалеку от берега. Доступ на территорию свободный, никаких заборов ставить не будут. Возле здания будет и парковка примерно на 50 машин.