Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Возле станции Химки «Сапсан» насмерть сбил человека 15.11.2018 ZELENOGRAD.RU

Молодой человек в наушниках переходил пути возле жилых комплексов «Две столицы» и «Солнечная система» и не услышал звук приближающегося поезда. От полученных травм он скончался на месте.

Трагедия произошла утром 13 ноября, сообщает gazetahimki.ru. Издание отмечает, что с момента момента заселения новостроек это уже третий подобный случай. В марте прошлого года под колесами поезда погибла женщина, переходившая пути возле ЖК «Солнечная система» к гипермаркету «Икея». Новый жилой квартал отрезан от Ленинградского шоссе железной дорогой. До станции Химки ходит одна маршрутка. Чтобы попасть к автобусам, идущим к метро, надо переходить пути.

В 2016 году появились две петиции с просьбой построить новую платформу и безопасный переход возле строящихся жилых комплексов «Солнечная Система» и «Две столицы». Администрация Химок пообещала временный переход через железнодорожные пути не раньше 3 квартала 2019 года, а нормальный пешеходный мост — в 2021-м, при строительстве транспортно-пересадочного узла «Химки». Пока ТПУ на этапе проектирования.

Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Башни на Центральном проспекте предложили окрасить в цвета радуги Новости
Когда в магазины вернут камеры хранения? Ответы
Пассажир выпал из автобуса, а водитель поехал дальше Новости
Московских детей привьют от вируса, вызывающего рак Новости
На Пятницком шоссе убрали просроченные рекламные щиты Новости
В каких домах власти сделают ремонт за свой счет Новости
Магазин «Дикси» закрыли из-за антисанитарии Новости
Глава Андреевки уходит в отставку после утраты доверия Новости
Один человек получил ножевое ранение в массовой драке Новости
Обсуждение установки новой стелы «Мирный атом» Афиша
Первый уличный каток открылся в Зеленограде Новости
Мастер-класс по ручному ткачеству - 21 и 28 ноября Афиша
Бесплатные творческие мастер-классы в клубах «Радуга» и «Силуэт» в ноябре Афиша
Что хотят сделать на пруду в 17 микрорайоне и на бульваре в 20 микрорайоне. Обзор предложений Новости
Для улучшения качества горячей воды в Зеленограде нужны 12 миллиардов и три года Новости
Как научить ребенка быстро считать (и не только)? Ответы
Через городской пруд построят пешеходный мост Новости
Лазерная хирургия в НОРМА-XXI - лечение вросшего ногтя, удаление новообразований на коже. Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Интеграция программ 1С и телефонии Компания МИКО
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Как в Зеленограде снимают сериал о Муслиме Магомаеве Новости
Московские театры покажут спектакли для детей в «Ведогонь-театре» в дни школьных каникул
Кошку в завязанном мешке подбросили в ветклинику в Андреевке Новости
В Андреевке и вдоль Пятницкого шоссе уберут незаконные палатки Новости
Молоток или бензопила? Насколько хорошо вы разбираетесь в инструментах Партнерский материал
Почему на УЗИ один врач видит то, чего не видит другой? Партнерский материал
Кружки и секции для детей и взрослых. Выбирайте и записывайтесь
Должника за «коммуналку» искали повсюду, а он ушел в монастырь
Как работает Ленинградский вокзал Истории
Шиномонтаж + диагностика подвески от 1199 рублей. Cход-развал от 999 + две бесплатные опции в Техцентре «Автолидер» Объявления
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Ипотека, рассрочка. Объявления
EMEX - Готовимся к зиме вместе! Качественная зимняя резина для безопасной езды на машине. Объявления
Сдаются помещения в Андреевке от собственника Объявления
Удушающий запах соседских животных. Жители пытаются принудить соседей к чистоте, но закон не на их стороне
Машине оторвало колесо из-за наезда на торчащий люк. Автовладелец потребует компенсации через суд
Берегите мужчин! О мужских проблемах из уст врача клиники «МРТ Эксперт» Реклама
Я хочу больше зарабатывать, но боюсь сменить работу. Что делать? Партнерский материал
Ресторанный комплекс в новом здании у городского пруда откроется в декабре. Что там будет? Новости
Обучение плаванию для детей и взрослых. Тренеры — рекордсмены Зеленограда Объявления
Ветклиника «Раденис»: только в ноябре стерилизация кошки «под ключ» за 2800 рублей Объявления
"Ортодонт-премьер" акция: 17000 р . - аппарат HAAS с фиксацией на молочных зубах в раннем сменном прикусе. Объявления
Что внутри поезда «Иволга», который запустят на московские центральные диаметры. Лет через пять он может заменить «Ласточки»
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В ноябре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама