Молодой человек в наушниках переходил пути возле жилых комплексов «Две столицы» и «Солнечная система» и не услышал звук приближающегося поезда. От полученных травм он скончался на месте.



Трагедия произошла утром 13 ноября, сообщает gazetahimki.ru. Издание отмечает, что с момента момента заселения новостроек это уже третий подобный случай. В марте прошлого года под колесами поезда погибла женщина, переходившая пути возле ЖК «Солнечная система» к гипермаркету «Икея». Новый жилой квартал отрезан от Ленинградского шоссе железной дорогой. До станции Химки ходит одна маршрутка. Чтобы попасть к автобусам, идущим к метро, надо переходить пути.

В 2016 году появились две петиции с просьбой построить новую платформу и безопасный переход возле строящихся жилых комплексов «Солнечная Система» и «Две столицы». Администрация Химок пообещала временный переход через железнодорожные пути не раньше 3 квартала 2019 года, а нормальный пешеходный мост — в 2021-м, при строительстве транспортно-пересадочного узла «Химки». Пока ТПУ на этапе проектирования.