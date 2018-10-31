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«Ласточки» планируют запустить от Твери до Бологого 31.10.2018 ZELENOGRAD.RU
Фото: trip-dream-live.ru

До 2024 года РЖД планируют поставить более 120 электропоездов «Ласточка» для перевозок пассажиров на региональных маршрутах, в том числе, от Бологого до Твери. Когда точно появится новый маршрут, неизвестно.

Это заложено в проекте финансового плана компании, с которым ознакомился «Интерфакс». Сейчас из Твери в Бологое ходят обычные электрички ЭТ2М, всего шесть рейсов в день. Можно добраться и на поездах дальнего следования, но это дороже.

На участке Москва — Крюково «Ласточки» сохранятся, хотя их могут потеснить новые поезда «Иволга», которые в ближайшие годы собираются запустить по тем же путям на Московские центральные диаметры.

Также запланирована реконструкция вокзала на станции Клин, завершение обновления инфраструктуры на станции Тверь в 2019 году и модернизация тверского вокзала в 2020-м. Кроме того, РЖД собирается модернизировать зоны обслуживания Ленинградского вокзала в 2021 году.

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