Решение о запрете стоянки и остановки транспорта в этих местах приняла окружная комиссия по безопасности дорожного движения. На улице Гоголя паркуются грузовики, пояснили решение в протоколе, что затрудняет движение и создает угрозу безопасности его участникам. Те же аргументы за запрет парковки у четырехэтажного жилого дома со стороны рынка — только движение затрудняют стоящие там легковые машины. Одновременно с запрещающими остановку транспорта знаками должны поставить таблички «Работает эвакуатор».

Два года назад запретили парковку на улице Гоголя со стороны 10 микрорайона, от остановки «10 микрорайон» в сторону Филаретовской улицы.