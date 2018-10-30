До 15 декабря знаки «Остановка запрещена» должны появиться на улице Гоголя — от кругового разворота на Филаретовской до въезда на улицу Панфилова. Парковку запретят по обеим сторонам улицы. Такие же знаки поставят у кирпичного дома за рынком — 15А по улице Панфилова.
Решение о запрете стоянки и остановки транспорта в этих местах приняла окружная комиссия по безопасности дорожного движения. На улице Гоголя паркуются грузовики, пояснили решение в протоколе, что затрудняет движение и создает угрозу безопасности его участникам. Те же аргументы за запрет парковки у четырехэтажного жилого дома со стороны рынка — только движение затрудняют стоящие там легковые машины. Одновременно с запрещающими остановку транспорта знаками должны поставить таблички «Работает эвакуатор».
Два года назад запретили парковку на улице Гоголя со стороны 10 микрорайона, от остановки «10 микрорайон» в сторону Филаретовской улицы.
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