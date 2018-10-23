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Продавцам фильтров для воды дали от четырех до семи лет колонии за обман пенсионеров 23.10.2018 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградский суд объявил приговор за мошенничество 16 участникам преступной группы: они представлялись сотрудниками государственных организаций, ставили пенсионерам «немецкие чудо-фильтры» для воды и оформляли якобы беспроцентные кредиты. Фильтры они продавали за 40-100 тысяч рублей, обманули более 50 человек.

Мошенники продавали фильтры с марта 2014 года по декабрь 2015 года, сообщает окружная прокуратура. Суд начался в октябре 2017-го и занял целый год. Продавцы приходили в основном к пенсионерам и одиноким людям, рассказывали о плохом качестве водопроводной воды, её опасности для здоровья. При этом проводили «наглядные опыты» с образцами воды. Это известный фокус: на стол ставят баночки с реагентами и демонстрируют, как после их добавления в воду она окрашивается в грязно-коричневый цвет. А вода, пропущенная через предлагаемый фильтр, такой реакции не дает. После этого аферисты убеждали людей, что надо купить и поставить лечебные фильтры производства Германии. Если денег не хватает, предлагали платить в рассрочку, без переплаты по процентам. После чего ставили свои фильтры на водопроводные краны в кухнях. Люди подписывали договоры и отдавали все деньги или их часть. Мошенники оформляли на них потребительские кредиты в различных банках, после чего возникли обязательства по выплате как самого кредита, так и процентов за его использование.

Доход участники группы распределяли между собой с учетом проданных каждом фильтров. Они осуждены за совершение 38 преступлений по статье «Мошенничество, совершенное организованной преступной группой, в значительном размере» (часть 4 статьи 159 УК)) и 16 по статье «Покушение на мошенничество, совершенное организованной преступной группой» (часть 3 статьи 30, статья 159 УК, ). То есть, в 16-ти случаях задуманное не удалось довести до конца.

Суд приговорил сообщников к различным срокам лишения свободы от 4 до 7 лет. Десяти членам группы дали реальные сроки с отбыванием наказаниях в колониях общего и строгого режимов, троим — условные сроки, еще троим — реальные, но с отсрочкой исполнения приговора. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

В прошлом году зеленоградский районный суд вынес приговор — 4 и 6 лет колонии — двум людям, убеждавшим пенсионеров и инвалидов в смертельной опасности водопроводной воды и ставившим фильтры по 80-90 тысяч рублей. Преступники действовали в Москве и Подмосковье несколько лет, а в Зеленограде находился колл-центр фирмы. Они продавали фильтры за 68-98 тысяч рублей (видимо, цену тоже называли по обстоятельствам). У людей, как правило, на руках таких денег не было, поэтому продавцы предлагали заплатить 5 тысяч, а остальное равными долями в течение года. В одном из гражданских исков (о возврате денег) пострадавший житель заявил, что его долго уговаривали, и в момент подписания договора его сознание «находилось в затуманенном состоянии». Давили на то, что это не просто фильтр, а исцеляющая очистная система. На следующий день начал читать документы к прибору и понял, что он «сомнительного качества» — проще говоря, обычный фильтр, который можно купить по цене раз в тридцать меньше.

Продавцы фильтров обычно представляются сотрудниками «Мосводоканала», «Роспотребнадзора» или управляющей компании. Также действуют фирмы, навязывающие замену счетчиков воды и электроэнергии, представляясь работниками «Жилищников», «Мосэнергосбыта», центров госуслуг. Первые давят на психику, убеждая, что водопроводная вода опасна для здоровья, вторые пугают отключением воды, ссылаясь на некие федеральные законы.

Продавцы счетчиков очень навязчивы и продолжают звонить и ходить по квартирам, если вступить с ними в диалог. «Если вы все-таки стали жертвой мошенников, то необходимо обратиться в правоохранительные органы», советует по этому поводу правительство Москвы. Но об уголовных делах и судах над продавцами счетчиков пока не слышно. Зато по всей стране много уголовных дел по фактам краж из квартир, в которые приходят под предлогом замены счетчиков. Есть и случаи разбойных нападений.

Справедливое ли наказание получили продавцы фильтров для воды?
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