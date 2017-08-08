От действий мошенников по данным полиции пострадали больше тысячи человек, которых вынуждали подписывать фиктивные кредитные договора на установку бытовых фильтров для очистки воды. Преступники действовали в Москве и Подмосковье несколько лет, а в Зеленограде находился колл-центр фирмы. Сколько среди потерпевших зеленоградцев, неизвестно, но о набегах продавцов фильтров на город в последние годы сообщали регулярно.

Продавцы выбирали пенсионеров, инвалидов и ветеранов, предпочитая людей старше 60 лет. Молодые люди ходили по квартирам, были вежливы и убедительны. Показывая простые химические опыты (например, незаметно добавляя реагент), они убеждали жителей, что вода из крана не просто грязная, но может стать причиной тяжелых заболеваний, в том числе онкологических. Но есть решение — можно поставить инновационный фильтр, который не просто очищает воду от вредных примесей (железа и хлора), но и «на молекулярном уровне воссоздаёт удивительную природную структуру жидкости».

Стоимость фильтра — от 68 до 98 тысяч рублей (видимо, цену тоже называли по обстоятельствам). У людей, как правило, на руках таких денег не было, поэтому продавцы предлагали заплатить 5 тысяч, а остальное равными долями в течение года. В одном из гражданских исков (о возврате денег) пострадавший житель заявил, что его долго уговаривали, и в момент подписания договора его сознание «находилось в затуманенном состоянии». Давили на то, что это не просто фильтр, а исцеляющая очистная система. На следующий день начал читать документы к прибору и понял, что он «сомнительного качества» — проще говоря, обычный фильтр, который можно купить по цене раз в тридцать меньше. К тому же вода, проходящая через фильтр, странным образом изменила цвет.

Кроме договора купли-продажи, пенсионеры подписывали бумагу, где указывали сведения о доходах, семейном положении, родственниках, имеющихся кредитах. В условиях расторжения договора указывалось, что покупатель должен оплатить монтаж и демонтаж — около 10 тысяч рублей, и стоимость использованных деталей — 11-12 тысяч. К пенсионерам продавцы фильтров приходили с уже распечатанным заявлением на кредит с печатью «Альфа-банка».

В конце 2015 года в офис компании «Аквалимир» на улице Гоголя нагрянула полиция и спецназ, продавцов фильтров задержали. В зеленоградской полиции сообщили, что задержаны члены «устойчивой этнической организованной группы», в которую входило более 35 участников — уроженцев Северного Кавказа и Закавказья.



Сначала возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» (159 УК), затем к ней добавили «Организацию преступного сообщества» и «Участие в преступном сообществе» (210 УК). Суд приговорил А.Беспалых к 6 годам лишения свободы, а Майорова — к 4-м (наказание отсрочено, потому что у него маленький ребенок), сообщили Zelenograd.ru в Зеленоградском районном суде. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован. Как идет следствие в отношении остальных участников преступной группы, неизвестно.