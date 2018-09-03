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Памятник герою Беслана Дмитрию Разумовскому установили в 23 микрорайоне 03.09.2018 ZELENOGRAD.RU

Скульптурная композиция, посвященная погибшему при захвате школы в Беслане Герою России, стоит возле пересечения улиц ЦНИИМЭ и Дмитрия Разумовского, при въезде в 23 микрорайон.

фото: Zelenograd.ru

Четырехметровый памятник создал скульптор Вадим Кириллов — автор памятника в Ульяновске, где родился Дмитрий Разумовский. Зеленоградский памятник похож на ульяновский: спецназовец держит на руках девочку, его фигура стремится вперед. За ним находится круг, изрешеченный пулями и трещинами. По замыслу автора, круг символизирует борьбу добра и зла, а также напоминает щит и меч — эмблему ФСБ.

Трехметровая бронзовая скульптура стоит на гранитном постаменте, общая высота композиции 4,3 метра. При внешней схожести памятники в Зеленограде и Ульяновске разные: зеленоградский раза в полтора больше, фигуры спецназовца и ребенка выполнены скульптором в другом ракурсе, иначе композиционно выполнен и круг-щит. Объединяет памятники общая идея: офицер спасает ребенка перед тем, как погибнуть.

На круге позади фигур памятника выбиты стихи, написанные Дмитрием Разумовским:

Говорят, что судьба моя в том,
что остался живой.
В тех местах, где кара-война
обжигает людей собой.
Не судьба все ж тому виной,
а друзья, что прочней скалы.
И любовь, что всю жизнь берёг,
да не бегал от пуль в кусты.

3 сентября 2004 года подполковник ФСБ, командир одного из отделений «Вымпела», кавалер шести боевых наград Дмитрий Разумовский руководил штурмовой группой, которая освобождала захваченных боевиками школьников в Беслане. На подступах к зданию школы он уничтожил двух террористов, выявил новую огневую точку и, отвлекая внимание на себя, первым ворвался в помещение, из которого террористы вели огонь по убегающим детям. Дмитрий получил смертельные ранения, спасая заложников и прикрывая своих товарищей. Посмертно ему присвоено звание Героя России.

В конце 1980-х Дмитрий Разумовский жил в Зеленограде, сейчас здесь по-прежнему живут его вдова Энрика и двое сыновей.

Поставить памятник герою по образцу скульптуры в Ульяновске предложили в прошлом году представители общественности. На закупку авторской скульптуры «Жилищник района Крюково выделил 4,8 миллионов рублей. 8 сентября, в День города, состоится официальное торжественное открытие памятника Дмитрию Разумовскому.

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