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Начались продажи квартир в новом доме у станции Крюково 14.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Квартиры с отделкой в корпусе 829 продают на электронных торгах. Стартовая стоимость однокомнатной квартиры — 3,5 — 4,8 миллиона рублей, двухкомнатной — 5,4 — 7,2 млн, трехкомнатной — 7,7 — 8,8 млн, четырехкомнатной — 9,8 — 10,8 млн рублей.

Квартиры выставлены на торговой электронной площадке roseltorg.ru, аукционы пройдут на повышение цены. Площадь «однушек» — 36-39 квадратных метров, «двушек» — 52-64 кв.м, трехкомнатных — 76-80 кв.м, четырехкомнатных — 97-98 кв.м.

Схема покупки такова: после выбора конкретной квартиры надо приобрести электронную цифровую подпись, подать заявку на участие в аукционе и отслеживать сами торги, чтобы успеть поучаствовать. Застройщик организует просмотр квартиры. Для участия в аукционе надо перечислить сумму, размер которой зависит от цены квартиры( 2% от её начальной стоимости). Например, продается «двушка» площадью 53 кв.м с кухней 10 кв.м на седьмом этаже по стартовой цене 5 млн 994 тыс. рублей — стоимость обеспечения заявки составляет 119 880 рублей.

По данным застройщика, в квартирах корпуса 829 выполнена полная отделка — обои, ламинат и плинтусы, потолок окрашен, установлены межкомнатные двери и подоконники, в санузлах унитаз, раковина, ванная, смеситель, керамическая плитка на полу и стенах, окрашенный потолок. На кухне установлена мойка, смеситель, на рабочей стене — фартук из плитки.

Корпус 829 — шестисекционный жилой дом высотой 11-19 этажей. Это последняя новостройка, появившаяся в 8 микрорайоне на месте снесенных пятиэтажек. Её начали строить весной 2014 и должны были сдать летом 2015, затем сроки завершения работ перенесли на февраль 2016, а потом стройка встала из-за проблем с генподрядчиком — достраивала дом другая компания. Одновременно достройку дома задержала фирма, которая прокладывала теплосеть возле дома — пришлось расторгать договор и искать других подрядчиков. Дом строило за счет бюджета Москвы казенное предприятие «Управление гражданского строительства». Официальный агент по продаже квартир в новом доме — «Мосреалстрой».

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