Чемодан с книгами раздает библиотека в 11 микрорайоне прямо на улице

Два раза в неделю из библиотеки в корпусе 1106 выносят чемодан с книгами и раскладывают их на парапете напротив входа. В чемодане есть все: от художественной литературы до журналов по рукоделию и садоводству. Каждый может взять понравившееся издание или пополнить чемодан своей домашней литературой.
Акция «Книга на парапете» проходит каждую пятницу и субботу с 12:00 до 16:00 и продолжится до конца августа. 1 сентября — в последний день — акцию посвятят специальной учебной литературе. В чемодане будут методические издания, справочники, энциклопедии и художественные произведения по школьной программе.
Акция существует уже три года: летний буккроссинг пользуется спросом. Востребованы любые тематики — разбирают все книги, даже старые, советские. Приносят и свои книги и журналы. В основном подходят прохожие, но есть и завсегдатаи из числа местных жителей.
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