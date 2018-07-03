Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Чемодан с книгами раздает библиотека в 11 микрорайоне прямо на улице 03.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Два раза в неделю из библиотеки в корпусе 1106 выносят чемодан с книгами и раскладывают их на парапете напротив входа. В чемодане есть все: от художественной литературы до журналов по рукоделию и садоводству. Каждый может взять понравившееся издание или пополнить чемодан своей домашней литературой.

Фото: Ольга Походня/Zelenograd.ru

Акция «Книга на парапете» проходит каждую пятницу и субботу с 12:00 до 16:00 и продолжится до конца августа. 1 сентября — в последний день — акцию посвятят специальной учебной литературе. В чемодане будут методические издания, справочники, энциклопедии и художественные произведения по школьной программе.

Акция существует уже три года: летний буккроссинг пользуется спросом. Востребованы любые тематики — разбирают все книги, даже старые, советские. Приносят и свои книги и журналы. В основном подходят прохожие, но есть и завсегдатаи из числа местных жителей.

 Реклама
Wax&Nails: сеть салонов доступного ногтевого сервиса и эпиляции (шугаринг) Объявления
Салон красоты «Никор» предлагает сертификаты в подарок к любому празднику Объявления
Доступный детский сад для всех зеленоградцев открывает сеть «Сёма плюс» Объявления
В сети развивающих центров и детских садов «СЁМА плюс» открыт набор персонала Объявления
Как суд отказывается допросить непосредственного свидетеля гибели женщины на станции Крюково
Как получить карту клиента гипермаркета «Зельгрос»?
Бесплатный проезд в электричках получат пенсионеры и льготники Москвы и области
Электрички до Крюково будут ходить всю ночь после футбольных матчей 3 и 11 июля
В Доме лани по четвергам читают экологические «Сказки под сосной»
Новости реновации: сроки строительства и расселения и помощь при переезде
Новые автобусы на маршруте Голубое — Зеленоград заменили на низкопольные
Чемодан с книгами раздает библиотека в 11 микрорайоне прямо на улице
В библиотеке 14 микрорайона открылись гостиная театра и кино, детская комната и коворкинги
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама