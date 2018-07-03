Чемодан с книгами раздает библиотека в 11 микрорайоне прямо на улице

Акция «Книга на парапете» проходит каждую пятницу и субботу с 12:00 до 16:00 и продолжится до конца августа. 1 сентября — в последний день — акцию посвятят специальной учебной литературе. В чемодане будут методические издания, справочники, энциклопедии и художественные произведения по школьной программе.

Акция существует уже три года: летний буккроссинг пользуется спросом. Востребованы любые тематики — разбирают все книги, даже старые, советские. Приносят и свои книги и журналы. В основном подходят прохожие, но есть и завсегдатаи из числа местных жителей.