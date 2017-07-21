«Приход-расход» книг примерно одинаковый. По словам библиотекарей, горожане берут все книги, даже старые, советские, с политическим уклоном — востребованы любые тематики.

Сама библиотека тоже обновляет из принесённого свои фонды. Если для чемодана сдают книгу в хорошем состоянии, а в библиотеке есть абсолютно такая же, но ветхая — то в библиотеке оставляют хорошую, а ветхую кладут в чемодан. Свои списанные книги библиотека выкладывает в специальный раздел на портале «Библиогород».

"Книга на парапете" продолжится до конца августа. 1 сентября пройдёт последняя акция, которую посвятят специальной учебной литературе — в чемодане будут методические издания, справочники, энциклопедии и художественные произведения по школьной программе.

Подобный летний буккроссинг библиотека №253 проводит уже третий год, а буккроссинг поддерживает уже лет семь-восемь — вне тёплого сезона он проходит внутри библиотеки, а библиотекари постоянно занимаются разбором книг, которые отдают зеленоградцы. Цель простая: привлечение пользователей в библиотеку и популяризация книг и чтения.