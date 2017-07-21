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Прямо сейчас: «Книга на парапете» — библиотека №253 устраивает уличный буккроссинг в 11 микрорайоне. Фото, видео 21.07.2017 ZELENOGRAD.RU

На розовом парапете вдоль корпуса 1106 — который известен всему городу благодаря перекрашиваниям — всё лето, по пятницам и субботам (12:00—16:00), проводит акции «Книга на парапете» библиотека №253. Сегодня на улицу тоже вынесли большой чемодан с книгами, и все желающие могут пополнять его своей домашней литературой, которая им уже не нужна, или забирать себе еще не прочитанные книги и журналы. Библиотекари с тревогой посматривают на небо, по которому ходят тучи, но пока светит солнце и акция продолжается — если начнётся дождь, чемодан «переедет» в помещение.

Буккроссинг пользуется спросом: люди постоянно приносят книги и журналы или выбирают, что почитать. В основном подходят прохожие, но есть и завсегдатаи из числа местных жителей, как рассказали Zelenograd.ru в библиотеке. Один из таких постоянных посетителей, 60-летний Николай, житель корпуса 1106, за полтора года собрал коллекцию из русских классиков из этого чемодана — а сейчас взял книгу Чехова. А другой, постоянный читатель библиотеки Виктор Дивеев, поделился с нашим корреспондентом своими впечатлениями.

Видео: Ольга Походня/Zelenograd.ru

«Приход-расход» книг примерно одинаковый. По словам библиотекарей, горожане берут все книги, даже старые, советские, с политическим уклоном — востребованы любые тематики.

Сама библиотека тоже обновляет из принесённого свои фонды. Если для чемодана сдают книгу в хорошем состоянии, а в библиотеке есть абсолютно такая же, но ветхая — то в библиотеке оставляют хорошую, а ветхую кладут в чемодан. Свои списанные книги библиотека выкладывает в специальный раздел на портале «Библиогород».

"Книга на парапете" продолжится до конца августа. 1 сентября пройдёт последняя акция, которую посвятят специальной учебной литературе — в чемодане будут методические издания, справочники, энциклопедии и художественные произведения по школьной программе.

Подобный летний буккроссинг библиотека №253 проводит уже третий год, а буккроссинг поддерживает уже лет семь-восемь — вне тёплого сезона он проходит внутри библиотеки, а библиотекари постоянно занимаются разбором книг, которые отдают зеленоградцы. Цель простая: привлечение пользователей в библиотеку и популяризация книг и чтения.

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