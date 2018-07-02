В восьми километрах от Зеленограда, в деревне Берсеневка Солнечногорского района, находится заброшенная усадьба известного книгоиздателя Ивана Дмитриевича Сытина. На её территории — заброшенные и замусоренные пруды. Инициативные жители просят помощи — нужно очистить эти пруды. А в перспективе планируют восстанавливать и саму усадьбу.
В пруды кидают бутылки, мусор, они заросли камышом, тиной, по сути превращаются в болото, рассказала Zelenograd.ru организатор, жительница Зеленограда Ирина Архипцова. Очистка прибрежной зоны и дна планируется 7 июля (суббота). Желающие помочь могут уточнить все подробности по телефону: 8(967)286-93-02.
Усадьба в Берсеневке сменила нескольких владельцев: в конце XVIII века это были Строгановы, в начале XIX века — генерал Раевский и его наследники, с середины XIX века — князья Несвицкие. В конце XIX века ее купил видный деятель русской культуры Иван Сытин. Сам Сытин называл её дачей — это был двухэтажный дом, парк с прудами, хозяйственные постройки. В 1919 году Сытин передал свою усадьбу государству. Долгие годы здесь находился известный Берсеневский детский дом. Несколько лет усадьбу в Берсеневке занимало конструкторское бюро ЦКБ Госстандарта.
Главный большой усадебный дом сгорел в 1983 году при проведении сварочных работ. В начале 2000-х сгорел и флигель. От усадьбы остались баня и ледник, к которому примыкала оранжерея и часть хозяйственных построек. Сейчас восстановлены подвал и первый этаж главного здания.
Усадьбы и парк Сытина являются памятником архитектуры регионального значения. Вход на территорию усадьбы закрыт.
Ирина Архипцова вместе с другими инициативными жителями (в том числе, самой деревни Берсеневки) намерена начать работу по восстановлению усадьбы Сытина.
Как добраться до Берсеневки из Зеленограда: от Крюковской площади на областных автобусах 128 (маршрутка), 312 (автобус и маршрутка), 377 до остановки «Берсеневка». Автобусы идут со всеми остановками через Панфиловский проспект, дальше по Ленинградскому шоссе через Чашниково и Дурыкино.
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