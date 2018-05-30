Пожар в жилом корпусе 2307А произошёл 13 мая — горела электропроводка на нескольких этажах. Экспертиза подтвердила, что провода подожгли, причем так, чтобы вывести из строя всю противопожарную систему в подъезде. «Жилищник» и электрики обвинили в поджоге конкурентов — но это нужно еще доказать.

Причина горения слаботочной проводки установлена — поджог в двух местах, на 8 и 12 этажах, рассказал Zelenograd.ru начальник отдела надзорной деятельности зеленоградского Управления МЧС Дмитрий Зорин. Подожгли именно там, где находятся токоприемники и распределители, чем целенаправленно вывели из строя противопожарное оборудование. Поэтому и не сработала пожарная сигнализация. Этот вывод подтвердили и специалисты судебно-экспертного центра государственной противопожарной службы. Датчики дыма сработали для лифтов — они ушли на первый этаж, чтобы при пожаре никто ими не воспользовался (можно задохнуться).

После пожара представители «Жилищника района Крюково» и организации «Электроремонт», которая обслуживает электросети в корпусе 2307А, поджог могла совершить «конкурирующая компания» — так они написали в объяснительной. Дом был построен в 2014 году. Сначала его обслуживала группа компаний «Дос», а в 2016-м собственники жилья заключили договор на обслуживание с «Жилищником».

25% участников опроса Zelenograd.ru не знают, есть ли в их доме системы пожарной безопасности: датчики дыма, оповещение, пожаротушения, дымоудаления. 34% считают, что есть, а 41% уверены, что нет.