В минувшее воскресенье в электрощитке на лестничной площадке 10-го этажа корпуса 2307А замкнуло проводку.

Как сообщил Zelenograd.ru очевидец, пожарная сигнализация и система дымоудаления при этом не сработали. Вызов пожарные получили от местных жителей — в 11:50. На место приехали быстро, и уже в 12:09 ликвидировали занявшийся огонь порошковым огнетушителем, сказали в МЧС. Свидетели отмечают, что проводка оплавилась не только на 10-м этаже.

Лестницу заволокло едким дымом, из-за чего людей из ближайшей квартиры — одного взрослого и двух детей — срочно вывели на улицу. Их тут же осмотрела бригада «скорой», ожидавшая во дворе. К счастью, никто не пострадал и гарью не надышался.

17-этажный дом построен и введен в эксплуатацию в 2014 году.