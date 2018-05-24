Автор петиции предлагает правительству Москвы начать, наконец, строительство линии метро между Москвой и Зеленоградом через Химки и Сходню. Для рассмотрения инициативы надо набрать 100 тысяч голосов.

Вопрос о проведении метро в Зеленоград поднимался еще с советских времен, напоминает автор. Принимались решения о необходимости такого строительства, но оно так и не началось. Население округа растет, строятся новые жилищные комплексы, и проблема транспортной доступности будет только усугубляться. Строительство линии метрополитена позволит снизить нагрузку на федеральную трассу М10, считает автор, создаст новые рабочие места, позволит попутно решить проблемы транспортной доступности городов ближайшего Подмосковья, через которые будет проходить линия (Химки, Сходня, возможно ответвление в Шереметьево).

Голосование на РОИ завершится 19 апреля 2019 года. Чтобы принять в нем участие, надо зарегистрироваться на портале государственных услуг. Если инициатива в установленный срок набирает необходимое количество голосов в поддержку (в данном случае 100 тысяч), она направляется на рассмотрение в экспертную рабочую группу. Два месяца дается на рассмотрение, после чего эксперты принимают решение о реализации или отклонении инициативы. Решение и его обоснование размещаются на сайте РОИ. На момент публикации за инициативу было подано всего 153 голоса при 40 против.

В Генплане развития округа до 2035 года есть планы строительства метро в Зеленоград — от Химок вдоль Ленинградского шоссе, Панфиловского проспекта до Георгиевского проспекта. Но только после завершения строительства Большой кольцевой линии метро В прошлом году московские власти заявили, что не планируют продлевать Замоскворецкую линию метро дальше станции «Ховрино». В мэрии считают, жителям Зеленограда и Подмосковья уже достаточно удобно добираться до станций метро на электричках. Когда в Крюково запустили новый поезд «Ласточка», мэр Сергей Собянин сказал, что это «легкое метро». При этом разовый проезд от Зеленограда до Москвы в «Ласточке» стоит в 3,2 раза больше, чем разовый проезд в городском автобусе или метро, а поезда ходят нерегулярно.

Автобусов 400-х маршрутов, связывающих Зеленоград со станциями метро «Речной вокзал», «Сходненская» и «Тушинская», сейчас явно не хватает для обслуживания пассажиров, да и ехать долго. Прежде всего, из-за обилия остановок на территории области. Кроме того, на Пятницком шоссе нередки дорожные пробки.