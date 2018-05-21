Проект семивагонной «Ласточки» был разработан для Московского центрального кольца, чтобы увеличить вместимость пассажиров (7 вагонов вместо 5-ти). Семивагонный поезд — первый в перспективной линейке поездов разной составности, сообщает предприятие «Уральские локомотивы». Возможность варьировать количество вагонов появилась благодаря разработке отечественной микропроцессорной системы, которая впервые была испытана и сертифицирована в составе поезда «Ласточка-Премиум». Теперь можно собирать составы семи, десяти и двенадцати вагонов. В них можно варьировать и количество сидячих мест. Тяговые характеристики поезда при этом не изменятся.



Всю программу испытаний семивагонной «Ласточки» предполагается завершить к началу августа, после чего «Уральские локомотивы» начнут поставки поездов заказчику, то есть пригородным компания (каким именно, не уточняется).

Сейчас на московско-тверском направлении ходят в основном 10-вагонные «Ласточки». Это поеда «Ласточка»: ЭС1 и ЭС2 (их больше). Московско-Тверская пригородная пассажирская компания планирует заменить нынешние пригородные поезда ЭТ2М (обычные электрички) на новые ЭП2Д с 11-ю вагонами и (или) «Ласточки». При этом обычные электрички на участке Москва — Крюково останавливаются на всех (а их 15) или почти на всех станциях по пути, а «Ласточки» — только в Химках и Сходне. В перспективе могут добавить еще одну остановку на станции Петровско-Разумовское — ее выбрали после голосования на портале «Активный гражданин». Ранее директор по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов сообщил, что замена обычных электричек на «Ласточки» займет пять лет.



Одновременно РЖД планирует почти вдвое увеличить парк «Сапсанов» на Ленинградского направлении — пустить сдвоенные скоростные поезда по существующему графику движения. На график движения электричек это не повлияет, обещает РЖД.