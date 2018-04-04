На портале «Активный гражданин» открыто голосование за дополнительную остановку скоростных электричек — предлагаются на выбор платформы «Рижская», «Останкино» или «Петровско-Разумовское». Дополнительная остановка, по словам мэрии, нужна, чтобы пассажиры не ехали на Ленинградский вокзал, в центр города, а пересаживались на метро. Разбираемся, что с этим голосованием не так.
В опросе утверждается, что с платформы «Рижская» можно пересесть на одноименную станцию метрополитена и платформу «Ржевская» Курского, Рижского и Белорусского направлений. Так называемая пересадка на станцию «Ржевская» занимает больше километра пути. До станции метро «Рижская» придется идти по Крестовскому мосту не меньше 15 минут. Можно доехать на троллейбусе.
Специалист экспертного центра Probok.net Александр Чекмарев поясняет варианты ответов и считает, что «Рижская» предпочтительнее, поскольку это большой пересадочный узел между несколькими маршрутами наземного транспорта. А через платформу Ржевская «в ближайшее время» пройдет один из Московских центральных диаметров. Эксперт не вспомнил, что другой из первых проектов МЦД (Лобня — Одинцово), по планам, проходит через платформу Петровско-Разумовское.
Остановка на платформе «Останкино» обосновывается пересадкой на станцию метро «Бутырская» Люблинско-Дмитровской линии. Идти от платформы до метро минут 10. При этом Чекмарев считает, что «если рассуждать глобально» остановку «Ласточек» можно сделать и на «Останкино», и на «Рижской».
Те же 10 минут идти сейчас от электрички до станции метро «Петровско-Разумовская». Но сейчас проблема в том, что на Петровско-Разумовской «Ласточка» не может останавливаться чисто технически — нет нужной платформы. Однако рядом с метро строят транспортно-пересадочный узел, который обещают открыть в 2023 году. По замыслу властей, платформу Ленинградского направления надо перенести ближе к будущему ТПУ, чтобы сделать нормальную пересадку.
Кстати, два года назад о необходимости остановки на пдатформе Петровско-Разумовское спрашивали пассажиров «Ласточек». Это был странный опрос, потому что «Ласточки» там не останавливаются, и было бы логичнее спросить пассажиров обычных электричек.
Только один из опрошенных экспертов, председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков, удивился, что в предложенных вариантах нет будущей пригородной станции Ховрино-2, которую планируют построить между Ховрино и Левобережной. Там предусмотрено строительство транспортно-пересадочного узла, который свяжет платформу и метро «Ховрино». Тем более опрос рассчитан на перспективу.
На НАТИ, как и на Петровско-Разумовской, сейчас тоже нет нужной платформы для остановки «Ласточек», но зато есть пересадка на метро. При этом почему-то НАТИ не попало в список для голосования.
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Опрос этот из серии "чем бы заняться для имитации деятельности", как и большинство подобных "опросов")