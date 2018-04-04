Рижская

В опросе утверждается, что с платформы «Рижская» можно пересесть на одноименную станцию метрополитена и платформу «Ржевская» Курского, Рижского и Белорусского направлений. Так называемая пересадка на станцию «Ржевская» занимает больше километра пути. До станции метро «Рижская» придется идти по Крестовскому мосту не меньше 15 минут. Можно доехать на троллейбусе.

Специалист экспертного центра Probok.net Александр Чекмарев поясняет варианты ответов и считает, что «Рижская» предпочтительнее, поскольку это большой пересадочный узел между несколькими маршрутами наземного транспорта. А через платформу Ржевская «в ближайшее время» пройдет один из Московских центральных диаметров. Эксперт не вспомнил, что другой из первых проектов МЦД (Лобня — Одинцово), по планам, проходит через платформу Петровско-Разумовское.