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Пассажирам «Ласточек» предложили выбрать новую остановку. И это очень странное голосование 04.04.2018 ZELENOGRAD.RU

На портале «Активный гражданин» открыто голосование за дополнительную остановку скоростных электричек — предлагаются на выбор платформы «Рижская», «Останкино» или «Петровско-Разумовское». Дополнительная остановка, по словам мэрии, нужна, чтобы пассажиры не ехали на Ленинградский вокзал, в центр города, а пересаживались на метро. Разбираемся, что с этим голосованием не так.

Рижская

В опросе утверждается, что с платформы «Рижская» можно пересесть на одноименную станцию метрополитена и платформу «Ржевская» Курского, Рижского и Белорусского направлений. Так называемая пересадка на станцию «Ржевская» занимает больше километра пути. До станции метро «Рижская» придется идти по Крестовскому мосту не меньше 15 минут. Можно доехать на троллейбусе.

Специалист экспертного центра Probok.net Александр Чекмарев поясняет варианты ответов и считает, что «Рижская» предпочтительнее, поскольку это большой пересадочный узел между несколькими маршрутами наземного транспорта. А через платформу Ржевская «в ближайшее время» пройдет один из Московских центральных диаметров. Эксперт не вспомнил, что другой из первых проектов МЦД (Лобня — Одинцово), по планам, проходит через платформу Петровско-Разумовское.

Останкино

Остановка на платформе «Останкино» обосновывается пересадкой на станцию метро «Бутырская» Люблинско-Дмитровской линии. Идти от платформы до метро минут 10. При этом Чекмарев считает, что «если рассуждать глобально» остановку «Ласточек» можно сделать и на «Останкино», и на «Рижской».

Петровско-Разумовское

Те же 10 минут идти сейчас от электрички до станции метро «Петровско-Разумовская». Но сейчас проблема в том, что на Петровско-Разумовской «Ласточка» не может останавливаться чисто технически — нет нужной платформы. Однако рядом с метро строят транспортно-пересадочный узел, который обещают открыть в 2023 году. По замыслу властей, платформу Ленинградского направления надо перенести ближе к будущему ТПУ, чтобы сделать нормальную пересадку.

Кстати, два года назад о необходимости остановки на пдатформе Петровско-Разумовское спрашивали пассажиров «Ласточек». Это был странный опрос, потому что «Ласточки» там не останавливаются, и было бы логичнее спросить пассажиров обычных электричек.

Ховрино и НАТИ не попали в список для голосования

Только один из опрошенных экспертов, председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков, удивился, что в предложенных вариантах нет будущей пригородной станции Ховрино-2, которую планируют построить между Ховрино и Левобережной. Там предусмотрено строительство транспортно-пересадочного узла, который свяжет платформу и метро «Ховрино». Тем более опрос рассчитан на перспективу.

На НАТИ, как и на Петровско-Разумовской, сейчас тоже нет нужной платформы для остановки «Ласточек», но зато есть пересадка на метро. При этом почему-то НАТИ не попало в список для голосования.

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Обсуждение
Юрий Климов
Вчера, 12:43
Если про Рижскую, то будут использовать другие платформы, которые на 3-4 главных путях, вплотную к пл.Ржевская. Но из-за близости к Комсомольской смысла, да, мало.
Торопов
Вчера, 13:40
На Рижской пересадка на оранжевую линию, будущую б.кольцевую ст.Ржевская, и упомянутую жд Ржевскую, и Рижский вокзал. Только там есть проблема с инфраструктурой - платформы 3 и 4 наверняка требуют ремонта ( по крайней мере на вид), отсутствие касс, вокзала, турникетов ( а куда же без них:) ), итд итп. Хотя обычные там изредка останавливаются по окнам в дневное время, но это единичные случаи. На Останкино есть всё по минимуму, и до входа в метро там 5 минут. На Петраше и НАТИ без вариантов - если только загонять ласты на пригородные пути с платформами, но тогда резко упадёт скорость, и возмущений будет ещё больше, не говоря уже о том, что обычных электропоездов там и так хватает, и впихнуть просто некуда.
Опрос этот из серии "чем бы заняться для имитации деятельности", как и большинство подобных "опросов")
Торопов
Вчера, 13:55
Вообще, Рижская им выгоднее всего, так по нынешним правилам ( цена не более чем в два раза дороже обычной), до Останкино дороже 132 р. не сделать, а до Рижской 176 руб можно. Тогда они могут попробовать договориться с МЖД, чтобы касса жд.ст. Ржевская продавала октябрьские ластовы билеты, ну а вместо турникетов ограничиться перрониками ( ну для понтов). Или вовсе поставить перронников с кассовыми терминалами. А платформы по нормативам наверняка катят ещё. Но это всё очень немодняво и беспонтово будет выглядеть ( по ихним гламурным понятиям).
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