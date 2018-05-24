Принято считать, что красивая и стильная кухня — дорогое удовольствие. Но это не так: студия «Анонс» делает отличные гарнитуры по вполне доступным ценам. И это будет не скучная типовая поделка, а настоящая дизайнерская кухня.
Обычно кухонные студии просто расставляют свои гарнитуры или отдельные предметы мебели и стремятся побыстрее их продать. В студии «Анонс» подход иной — выполняется грамотный дизайнерский проект с учетом всех деталей, чтобы мебель встала идеально. У специалистов студии, пожалуй, самые большие в Москве возможности сконструировать новую кухню с элементами любой сложности, которые другим фабрикам просто не под силу.
В мебельных салонах зачастую делают кухонные гарнитуры или отдельные предметы на скорую руку и «как умеют». Потом клиент, естественно, понимает, что некоторые элементы нужно было сделать по-другому для более удобного использования. Студия «Анонс» гарантирует качество: во-первых, здесь огромный выбор материалов и фурнитуры, а во-вторых, работают классные специалисты. Компания работает почти 20 лет и сделала десятки тысяч проектов кухонной и корпусной мебели. Опыт позволил удержать костяк мастеров, специалистов-мебельщиков с 15-летним опытом. Их опыт и вкус позволяют изготовить любую кухню и эконом, и премиум-класса, которая будет прекрасно смотреться и прослужит долго. Подтверждение тому — 98% довольных заказчиков.
Мебельные компании чаще всего принимают заказы в Зеленограде, а саму мебель делают в далеких российских городах, а то и за рубежом. А значит, увеличиваются сроки и стоимость товара и его доставки. При заказе кухни в студии «Анонсе» долго ждать свою кухню не придется — производство находится рядом, в Подмосковье.
У «Анонса» цены на кухонные гарнитуры ниже, чем у конкурентов. До конца мая действует скидка 15% на все кухни и акция — бесплатная доставка и сборка.
Еще один несомненный плюс — удобный заказ и отслеживание акций и распродаж. Стоит прийти в салон, чтобы убедиться — кухни красивые, выбор большой, цены доступные. В салоне и на сайте «Анонса» можно заказать бесплатный дизайн-проект кухни, выбрать определенный стиль и материал. Клиентов у студии много, поэтому желательно перед приходом в салон позвонить и записаться на просчет проекта.
Новинки, акции и распродажи удобно отслеживать подписчикам в Инстаграм и ВКонтакте студии «Анонс».
Как найти студию? ТРЦ «Зеленопарк» на Ленинградском шоссе возле въезда в Зеленоград, Гипермаркет мебели «МебельГуд».
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