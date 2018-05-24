

Мебельные компании чаще всего принимают заказы в Зеленограде, а саму мебель делают в далеких российских городах, а то и за рубежом. А значит, увеличиваются сроки и стоимость товара и его доставки. При заказе кухни в студии «Анонсе» долго ждать свою кухню не придется — производство находится рядом, в Подмосковье.

У «Анонса» цены на кухонные гарнитуры ниже, чем у конкурентов. До конца мая действует скидка 15% на все кухни и акция — бесплатная доставка и сборка.