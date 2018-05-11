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Больница отчиталась о наведении чистоты и порядка в детском отделении после жалобы пациента. Смотрите, как было и как стало 11.05.2018 ZELENOGRAD.RU

В конце апреля читатель Zelenograd.ru рассказал о грязи и сломанном оборудовании в детском корпусе зеленоградской больницы. На фото были густая бахрома пыли на вентиляционной решетке бокса для грудничков в инфекционном отделении, санузел с потеками ржавчины на кафельной стене и унитазом сомнительной чистоты, сливной бачок без крышки, потолочный светильник без плафона, с проводами наружу.

После публикации больница исправила недостатки и прислала фотоотчет.

С вентиляционной решетки сняли пыль
На унитазе в изоляторе на 3-м этаже сливному бачку вернули крышку, почистили сантехнику и отмыли кафель
Во всех помещениях детского корпуса заменили потолочные плафоны.

Техническим обслуживанием вентиляционной системы помещений и корпусов занимается — по договору — специализированная организация, уполномоченная на проведение подобных работ, пояснили в больнице. Чистят и дезинфицируют вентиляцию регулярно, не реже одного раза в год. Ну, а «текущие и генеральные уборки производственных, санитарно-бытовых и лечебных помещений проводятся по графику, регулярно в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10».

В 2019 году детский корпус зеленоградской больницы закроют на капитальный ремонт, сообщил Zelenograd.ru столичный департамент здравоохранения. До этого, правда, говорили, что корпус включен в план капитального ремонта на 2018-й.

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