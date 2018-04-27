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«Пыль, духота и стены как после бомбежки». Детское отделение горбольницы глазами пациента 27.04.2018 ZELENOGRAD.RU

О плачевном санитарном состоянии помещений в детском корпусе зеленоградской больницы рассказал наш читатель. Свою историю он проиллюстрировал фотографиями.

Вентиляционные решетки заросли махровым, в несколько сантиметров, слоем пыли. Ко всему еще и духота под 30 градусов. Остроты ситуации добавляет то, что снято это в инфекционном отделении для грудничков
Полуразобранный сливной бачок с кое-как почищенным унитазом.
Светильник без плафона. Совсем недавно, 11 апреля, в том же самом корпусе произошло ЧП: в процедурном кабинете случилось короткое замыкание потолочного светильника. В палатах со светильниками тоже явно не всё в порядке

Фотографии сделаны после субботника. Тогда больница отчиталась на сайте: «Всё вымыли, почистили, убрали!», «Генеральную уборку провели на территории медицинского комплекса, поликлиники и родильного дома. Во всех отделениях тоже кипела работа».

Здание трехэтажного детского корпуса на Каштановой аллее открыто в 1966 году, то есть более 50 лет назад. Сейчас корпус включен в план капитального ремонта на 2018 год и готовится к закрытию. При этом текущий ремонт «проводится по мере необходимости и при выявлении недостатков в ходе плановых проверок», говорят в больнице.

Новая детская больница откроется после капитального ремонта здания бывшего роддома на Каштановой аллее и существующего детского отделения. В департаменте здравоохранения предполагают, что новая детская больница примет пациентов в конце 2018 — начале 2019 года.

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