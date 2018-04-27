Фотографии сделаны после субботника. Тогда больница отчиталась на сайте: «Всё вымыли, почистили, убрали!», «Генеральную уборку провели на территории медицинского комплекса, поликлиники и родильного дома. Во всех отделениях тоже кипела работа».

Здание трехэтажного детского корпуса на Каштановой аллее открыто в 1966 году, то есть более 50 лет назад. Сейчас корпус включен в план капитального ремонта на 2018 год и готовится к закрытию. При этом текущий ремонт «проводится по мере необходимости и при выявлении недостатков в ходе плановых проверок», говорят в больнице.

Новая детская больница откроется после капитального ремонта здания бывшего роддома на Каштановой аллее и существующего детского отделения. В департаменте здравоохранения предполагают, что новая детская больница примет пациентов в конце 2018 — начале 2019 года.