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Горбольница заменит кресла-каталки «из девяностых» после жалобы пациента 10.07.2017 ZELENOGRAD.RU

«Хочу обратить внимание на кресла-каталки, которые используют в приёмном отделении зеленоградской больницы для перевозки пациентов. Старые, расхлябанные, неудобные. Такое ощущение, что это те же каталки, которые я видел здесь ещё в 90-х годах», — пожаловался Zelenograd.ru недавний клиент медучреждения. В больнице отрицают, что каталки такие старые, но обещают купить новые.

Фото от читателя Zelenograd.ru

«У одного кресла отломаны подлокотники, у другого лишь полторы штуки, и, похоже, давно. На сидушках — чёрные следы-контуры множества пересидевших на них ягодиц. Маленькие колёсики не слушаются, вихляют, отказываются ехать прямо. Пока тебя везут в таком кресле-каталке — испытываешь постоянный страх, что тебя вот-вот в стену укатают. И посещают мысли: привезли с одним диагнозом, а в результате в „травму“ отправишься. Ещё и ноги соскальзывают с подножек, настолько устройство неудобное и примитивное, — продолжает пациент. — Здорово, что больница закупает дорогое современное оборудование, так неужели трудно найти средства, чтобы заменить два устаревших кресла?»

Ополовиненный подлокотник и «танцующие» колёсики
Фото от читателя Zelenograd.ru

Источник в медицинских кругах подтвердил, что кресла в приёмном отделении действительно древние и плохо управляемые. Правда, как давно они здесь используются, уточнить не удалось.

В больнице говорят, что в приёмном отделении не может быть кресел-каталок 90-х годов, потому что всё оборудование было закуплено к его открытию в 2005 году. Но на проблему всё же обратили внимание: «В больнице проведен анализ технического состояния парка кресел-каталок в целях актуализации потребностей подразделений. На основании полученных результатов сформирована заявка на приобретение кресел-каталок».

Напишите в комментариях, что ещё нужно улучшить в зеленоградской больнице и ее поликлиническом отделении (бывшая поликлиника 65).

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