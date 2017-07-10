Источник в медицинских кругах подтвердил, что кресла в приёмном отделении действительно древние и плохо управляемые. Правда, как давно они здесь используются, уточнить не удалось.

В больнице говорят, что в приёмном отделении не может быть кресел-каталок 90-х годов, потому что всё оборудование было закуплено к его открытию в 2005 году. Но на проблему всё же обратили внимание: «В больнице проведен анализ технического состояния парка кресел-каталок в целях актуализации потребностей подразделений. На основании полученных результатов сформирована заявка на приобретение кресел-каталок».