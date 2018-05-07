Подростки от 14 до 18 лет могут устроиться на временную работу дворником в районные управляющие компании «Жилищники». Для этого надо приехать в любой из дней 17, 24, 31 мая, 7, 14 июня с 11:00 до 16:00 с паспортом в центр занятости в корпусе 1818. Количество вакансий ограничено.



Подработку дворниками для подростков организовали зеленоградские «Жилищники» и госучреждение «Центр занятости молодёжи города Москвы». В Матушкино (1, 2, 4 микрорайоны) всего пять таких вакансий. С 15 мая по 15 июня по четвергам в корпусе 1818 сотрудники Центра будут проводить выездные регистрации желающих подработать. О зарплате не сообщается. Судя по вакансиям на сайте учреждения, подросток может заработать дворником от 15 до 20 тысяч рублей. Уточнить подробности можно по телефону 8(495)688-46-56.

По закону, в 14-16 лет можно работать не более 24 часов в неделю, а с 16 лет — 35 часов.