Накануне летних каникул рынок подросткового труда в Зеленограде оживает. Иногда он стихийный: достаточно выйти в выходные на набережную Михайловского пруда в 15 микрорайоне, и вас встретит целый эскадрон пони и лошадей под управлением детей в забавных костюмах. Иногда он слишком зарегулирован государственной машиной, тогда поиск и оформление на работу выливается в отдельную работу. Некоторые вакансии можно найти самостоятельно, на другие рабочие места возьмут только по рекомендации и через знакомых.
Несколько самых популярных «детских» вакансий и места, где можно найти работу зеленоградским подросткам, изучили корреспонденты Zelenograd.ru.
На первый взгляд, это самая простая работа, которая не предполагает особых требований и наличия опыта — нужно просто раздавать рекламные листовки, к примеру, в костюме ростовой куклы. На самом деле эта работа требует выдержки и навыков коммуникации.
«Хорошего промоутера передают из рук в руки, — рассказал Zelenograd.ru один из зеленоградских предпринимателей. — А плохой просто спустит тираж в мусор (не буквально, а по результату). А уж париться в костюме — это вообще ад. Я сам как-то пять минут походил только в „голове“. Никому не пожелаю».
Оплата на этой вакансии обычно почасовая, в Зеленограде она составляет около 100 рублей в час. Фирмы также указывают места, где необходимо раздавать листовки: это может быть Крюковская площадь или места возле торговых центров. Работа неофициальная, поэтому каких-либо документов от подростка не требуется. Раздавать листовки можно в любое время, круглый год, на каникулах или после школы. Часто большие и малые магазины ищут промоутеров на время каких-то акций (скидки, распродажи).
«Работу промоутером найти легко, — рассказала Zelenograd.ru девочка-подросток, знакомая с этой профессией, — достаточно зайти в любой магазин или компанию и предложить свои услуги».
Такие вакансии можно поискать в детских досуговых центрах — на лето многие из них открывают лагеря и требуются вожатые, аниматоры. Эта работа тоже не каждому подойдет — прежде всего, надо обладать организаторскими способностями. Приветствуется владение каким-либо музыкальным инструментом, вокальные и танцевальные таланты, креативное мышление и умение работать в команде.
Работу аниматором для подростков часто предлагает и зеленоградский Центр занятости населения (ЦЗН). Как рассказала Zelenograd.ru замначальника отдела временной занятости Мария Фокина, в Зеленограде договора по трудоустройству подростков с ЦЗН заключили четыре организации, причем в двух, «НПЦ «Эксперт» и «Фонд развития творчества и трудовых навыков молодежи», вакансий уже нет, а вот в МРОО «Средневековый город» и МЦЗСД «Счастливая улыбка» есть вакансии аниматора и культорганизатора.
После собеседования с подростком заключается срочный договор, организация платит за работу около 8000 рублей, а ЦЗН доплачивает 9900 рублей ежемесячно, чтобы зарплата в сумме получалось не меньше 17561 рубля, текущего минимального размера оплаты труда (МРОТ). Выгодно всем: организация получает работника, подросток — неплохую для начала зарплату.
Наличие вакансий подтвердил директор «Счастливой улыбки» Виктор Савинец. Ближайшие мероприятия, в которых будут участвовать работники центра — выпускные школьные вечера и День защиты детей. Кроме того, поделился директор, в планах организация постоянной работы аттракционов.
В «Средневековом городе» вакансии аниматоров тоже еще есть. Как пояснил директор Артем Логвиненко, работать ребята начнут в июне, основная деятельность — организация дворовых праздников.
«У моего друга старший брат давно работает в одной фирме аниматором, поделился с Zelenograd.ru 15-летний зеленоградец Сергей. — Я как-то спросил, а нельзя ли мне попробовать? Сначала ходил с ним, смотрел, как они работают. Потом стал помогать. Через две недели директор сказал мне готовить документы, приняли на работу. Мне нравится, у нас весело, еще и деньги платят!»
«Макдональдс» часто берет на работу подростков от 16 лет, не требуя никаких особых навыков. Как рассказала Zelenograd.ru девушка, которая работала в ресторане быстрого питания, несовершеннолетние сами выбирают для себя удобный график работы, который можно совмещать с учебой. Компания помогает быстро оформить трудовую книжку (если это первое официальное место работы у подростка), а также медицинскую справку, их стоимость потом вычитается из первой зарплаты.
Для подростков есть ряд ограничений — они не могут стоять у касс или у выдачи в «Макавто». Работать придется на кухне, где готовят еду или раскладывать готовые продукты на полочки для подачи. Также официально подросток не может работать больше 6 часов в день.
«В прошлом году летом на удачу обратилась в „Макдональдс“. Даже удивилась, когда мне позвонили и пригласили на собеседование. Через неделю уже работала в „Иридиуме“. В день по 5-6 часов, убирала в зале, помогала на кухне. В общем, осталось довольна. Не знаю пока, может быть и этим летом поработаю пару месяцев», — говорит 17-летняя Алина.
Другие сетевые фаст-фуды вроде KFC и Burger King принимают на работу только с 18 лет.
Летом у сотрудников торговых центров и магазинов, как и у всех людей, начинаются отпуска — им требуется замена, и магазины зачастую согласны взять подростков. Возможно, без официального оформления, в идеале, по личной рекомендации, так как работа всё-таки связана с материальной ответственностью. Спрашивать о вакансиях стоит на стойках информации в крупных ТЦ — в «Зеленопарке», «Ашане» и других. Или там, где появляются летние точки продажи мороженного и напитков. Или, например, в маленьком местном магазинчике, который вы давно знаете.
«Я все время по пути в школу проходил мимо магазинчика детских товаров. Однажды увидел объявление о вакансии, не раздумывая зашел — оказался одним из первых соискателей и вскоре меня взяли на работу, — рассказал Zelenograd.ru 16-летний Александр. — За полгода ни разу не пожалел, коллектив небольшой, но дружный. Не помню, чтобы были проблемы с графиком или оплатой. Работаю по 4-6 часов, деньги небольшие, но пока хватает».
Зеленоградские районные «Жилищники» принимают на работу подростков на летний период в качестве подсобных рабочих и дворников.
Так, в районе Крюково (корпус 1529) на временную работу, скорей всего, возьмут ребят из Политехнического колледжа, проходивших у них практику. В районе Старое Крюково (корпус 837) планируют взять пять ребят дворниками, столько же — в районе Матушкино (корпус 419) и в районе Силино (корпус 1105). В «Жилищнике» района Савелки (корпус 617, 623) собираются взять трех подсобных рабочих.
Все «Жилищники» отправили в апреле заявки в «Центр занятости молодежи», так как оплата тоже будет организована по принципу софинансирования: «Жилищник» выплачивает 8000 рублей, ЦЗМ доплачивает 9561 рубль до суммы 17561 рубль (МРОТ).
Поработать на благо города можно и в трудовой бригаде, которую организовали в районе Старое Крюково комиссия по делам несовершеннолетних, «Мосводосток» и клуб «Славяне». «В течение месяца ежедневно ребята будут приводить в порядок прибрежную территорию Школьного озера и Большого городского пруда Зеленограда. Вместе с ними будут трудиться и сотрудники ГБУ „Славяне“, задачами которых не только организация трудового процесса, но и досуга подростков», — сообщает управа Старое Крюково.
Такую работу для подростков часто советуют в соцсетях — она популярна. И действительно, подростков-официантов можно увидеть летом в разных городских кафе, многие из них открывают дополнительные летние веранды. Однако, при попытках найти весной подобные вакансии корреспондент Zelenograd.ru встретил единодушный ответ разных заведений: на работу официантом — только с 18 лет.
«Значит плохо искали, — пишут Вконтакте девушке, которая тоже не смогла найти работу официантом. — Пару лет назад точно брали в „Сладкую жизнь“ [в настоящее время это кафе уже закрылось — Zelenograd.ru], в „Старс кафе“, в Андреевке в кафешках (шашлычных) и сейчас берут, кто-то говорит, что в „Раздолье“ какая-то работа была раньше для тех, кому нет 18».
При этом зеленоградцы с подобным опытом признают, что зарплаты малолетним официантам назначают смешные, но с чаевыми выходит прилично, «если, конечно, хорошо работать».
«Без опыта и в таком возрасте не возьмут в нормальное место», — считает один из участников дискуссии. «Я в 17 работала в „Сладкой жизни“ в 3 микрорайоне. У подруги младшая сестра с подругой долго в „Френдс“ работали, лет по 16-17 им было», — делится другая участница. «И я в свои 17 работала в „Сладкой жизни“, — вспоминает третья. — Отношение как в шашлычной, но деньги платили, учиться не мешало, и опыт огромный — там как на войне было».
Работу на компьютере и в интернете предлагают на freelance.ru, weblancer.net - от несложных задач вроде «разместить объявление» до серьезной оформительской и технологичной работы.
Можно писать или переводить тексты, администрировать сайты или наполнять тематические страницы в соцсетях, заниматься веб-программированием или веб-дизайном, фотографировать или иллюстрировать, провести поиск по заданной теме в интернете или делать электронные или смс-рассылки, настроить технику или программу, написать реферат или научить чему-либо по скайпу.
Есть работа, не требующая опыта, есть и для тех, кто что-то умеет — причем в нашу цифровую эпоху знание самых современных компьютерных технологий зачастую не связано с возрастом, а наоборот, свойственно молодым.
В прошлом году столичный Центр занятости населения создал Центр занятости молодежи (ЦЗМ), признав трудоустройство молодежи отельной государственной проблемой. На сайте может зарегистрироваться любой житель Москвы 14-30 лет, просматривать вакансии можно и без регистрации, или войдя свой через аккаунт в соцсетях. А дальше для зеленоградцев начинаются сложности.
Во-первых, отфильтровать вакансии можно по территориальному признаку, но только по станции метро — которого в Зеленограде нет. Во-вторых, даже по ближайшим к Зеленограду станциям метро вакансий для подростков откровенно мало: например, на 23 мая для лиц с основным общим образованием (9 классов) вакансия только одна — и это почему-то бармен в развлекательном центре «Космик» с зарплатой в 40 тысяч рублей. Неизвестно, как это предложение сочетается с запретом продажи алкоголя лицам до 18 лет. В-третьих, даже на эту странную вакансию попасть будет не так-то просто.
Для регистрации, верификации и получения направления из Зеленограда нужно лично приехать в единственный московский офис ЦЗМ (м."Проспект Мира"), чтобы составить резюме и провести поиск вакансий.
В зеленоградском Центре занятости населения тоже работают с подростками — банк вакансий можно отфильтровать по Зеленоградскому округу и для молодежи до 18 лет. Можно и явиться в центр лично, Zelenograd.ru протестировал эту возможность на двух подопытных подростках 15 лет: первого в ЦЗН решили даже не регистрировать, отправив домой со словами «Из вакансий только аниматоры» (уже описанные выше); второму повезло больше, и он вернулся с предложениями — разными, но без аниматоров.
Среди предложенных вакансий были: помощник повара в гипермаркете «Лента» (деревня Елино на Ленинградском шоссе) с зарплатой 140 рублей/час плюс премии, льготы и соцпакет; официант в аэропорт «Шереметьево-2» с зарплатой от 25 тысяч рублей плюс питание, премии, чаевые и соцпакет; официант на базу отдыха «Березки» (деревня Трусово на Пятницком шоссе) с зарплатой от 22 тысяч рублей плюс питание, соцпакет и транспорт; садовник в детский центр отдыха «Жемчужный берег» (Крым, Гурзуф) с зарплатой 15-17 тысяч рублей плюс проживание и льготное питание; и единственная вакансия в Зеленограде — продавец в универмаг «Детство» (улица 1 Мая) с зарплатой 19-20 тысяч рублей.
Среди условий всех вакансий было среднее образование. В Центре занятости пояснили, что это «горящие» вакансии, и работодатель согласен взять подростка на неполный рабочий день. Напомним, что по закону в 14-16 лет можно работать не более 24 часов в неделю, а с 16 лет — 35 часов.
«Работай сама на себя. Что умеешь, то и делай (вязание, шитье, лепка из полимерной глины, маникюр
«С 14 до 16 лет работал там на всяких выставках да листовках, а к 16 обзавелся связями в офисе и под шумок мне в анкете накинули там пару лет. И с 16 лет уже катался по всяким складам типа НЛК, „Пепси“, „Очаково“
«Курьером — вообще вопросов нет, легко! (…) Палатки с куплей/продажей телефонов, их по городу не мало. Аттракционы тоже, но они редко бывают, хотя может где-то есть постоянные. Вобщем, кто действительно хочет найти работу — найдёт её! Кто не хочет — найдет причину!»
Работу упаковщиком продуктов на кассе предоставлял, по отзывам зеленоградцев, магазин «Десяточка» в 4 микрорайоне — с почасовой оплатой. Правда, на неё всегда было много претендентов. Кроме того, летом появляются объявления типа «две недели гулять с собакой». С 17-ти лет можно устроиться кальянщиком. Часто предлагают работу в системе сетевых продаж.
Предложения по трудоустройству без опыта работы, с основным образованием (9 классов) или без требований к возрасту можно найти на Zelenograd.ru, в соцсетях (например, work.zelenograd Вконтакте), на сайтах работы (rabota.yandex.ru, job-mo.ru и других).
В конце концов, можно просто самому написать о своём желании поработать в зеленоградских интернет-сообществах или попросить об этом родителей — может быть, кому-то из их друзей как раз нужен курьер для мелких поручений, уборщица в рабочий офис или временная няня для малыша иногда по вечерам, за которую сможет поручиться взрослый знакомый человек. И работа найдётся.
Присылайте и советуйте другие варианты вакансий, которые подходят для подростков, пишите, где их искать и как устроиться на работу, рассказывайте истории ваших детей и собственный опыт — на news@zelenograd.ru (с темой письма «Работа для подростков») или в комментариях.
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