Что еще предлагает государство — и как это найти

В прошлом году столичный Центр занятости населения создал Центр занятости молодежи (ЦЗМ), признав трудоустройство молодежи отельной государственной проблемой. На сайте может зарегистрироваться любой житель Москвы 14-30 лет, просматривать вакансии можно и без регистрации, или войдя свой через аккаунт в соцсетях. А дальше для зеленоградцев начинаются сложности.

Во-первых, отфильтровать вакансии можно по территориальному признаку, но только по станции метро — которого в Зеленограде нет. Во-вторых, даже по ближайшим к Зеленограду станциям метро вакансий для подростков откровенно мало: например, на 23 мая для лиц с основным общим образованием (9 классов) вакансия только одна — и это почему-то бармен в развлекательном центре «Космик» с зарплатой в 40 тысяч рублей. Неизвестно, как это предложение сочетается с запретом продажи алкоголя лицам до 18 лет. В-третьих, даже на эту странную вакансию попасть будет не так-то просто.

Для регистрации, верификации и получения направления из Зеленограда нужно лично приехать в единственный московский офис ЦЗМ (м."Проспект Мира"), чтобы составить резюме и провести поиск вакансий.

В зеленоградском Центре занятости населения тоже работают с подростками — банк вакансий можно отфильтровать по Зеленоградскому округу и для молодежи до 18 лет. Можно и явиться в центр лично, Zelenograd.ru протестировал эту возможность на двух подопытных подростках 15 лет: первого в ЦЗН решили даже не регистрировать, отправив домой со словами «Из вакансий только аниматоры» (уже описанные выше); второму повезло больше, и он вернулся с предложениями — разными, но без аниматоров.

Среди предложенных вакансий были: помощник повара в гипермаркете «Лента» (деревня Елино на Ленинградском шоссе) с зарплатой 140 рублей/час плюс премии, льготы и соцпакет; официант в аэропорт «Шереметьево-2» с зарплатой от 25 тысяч рублей плюс питание, премии, чаевые и соцпакет; официант на базу отдыха «Березки» (деревня Трусово на Пятницком шоссе) с зарплатой от 22 тысяч рублей плюс питание, соцпакет и транспорт; садовник в детский центр отдыха «Жемчужный берег» (Крым, Гурзуф) с зарплатой 15-17 тысяч рублей плюс проживание и льготное питание; и единственная вакансия в Зеленограде — продавец в универмаг «Детство» (улица 1 Мая) с зарплатой 19-20 тысяч рублей.

Среди условий всех вакансий было среднее образование. В Центре занятости пояснили, что это «горящие» вакансии, и работодатель согласен взять подростка на неполный рабочий день. Напомним, что по закону в 14-16 лет можно работать не более 24 часов в неделю, а с 16 лет — 35 часов.