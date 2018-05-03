Заключительный этап олимпиады по физике прошёл в апреле в Тюмени, его участников принимал Тюменский индустриальный университет. На финал съехались около 300 школьников из более чем 60 регионов России, Белоруссии и Казахстана. Москву представляли 86 старшеклассников, в их числе кроме Дмитрия Остаповича была и зеленоградка Мария Алиен, девятиклассница школы 1557. Из столичной команды 49 школьников стали победителями и призёрами «Всероса», сообщает школа 853.

Участникам финала необходимо было успешно пройти экспериментальный и теоретический тур. Оба тура содержали нетривиальные и требующие внимания задачи.

«К олимпиаде я готовился с начала учебного года, преимущественно самостоятельно, — поделился Дмитрий Остапович. — Очень помогли онлайн-лекции М.Ю. Замятнина, автора многих задач Всероссийской олимпиады и председателя жюри 9 класса. А еще я разбирал олимпиадные задания прошлых лет, например, решил все задачи финалов ВсОШ по физике за последние три года».

Несмотря на длительную и серьезную подготовку, моральное напряжение на финале стало, по словам Дмитрия, неожиданностью. Самым тяжелым испытанием оказались не задания, а необходимость побороть собственное волнение, усталость. Но и задачи, конечно, были очень сложные, признаётся он: в одной даже пришлось брать производную функции, а этому в 9 классе не учат.

«Тем не менее, я получил удовольствие от их решения, ведь физику я просто обожаю! — говорит Дима. — Но я стараюсь не ограничиваться только физикой: в этом году я снова стал победителем на Московской олимпиаде школьников по химии, а еще довольно много времени я уделяю музыке — играю на гитаре, увлекаюсь русским роком».

В декабре 2017 года Дмитрий Остапович завоевал серебро олимпиады по экспериментальной физике IEPhO-2017, которая проходила в Белоруссии. Кроме физики он увлекается химией и математикой, мечтает поступить в МГУ на Факультет новых материалов или на Физфак. В прошлом году Дима стал абсолютным победителем Московской олимпиады школьников по химии и призером по физике, на Всероссийской олимпиаде стал призером сразу в трех предметах. На счету него также звание призера Олимпиады школьников по физике им. Дж.К. Максвелла.