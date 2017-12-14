Мария Алиен принимала участие в олимпиаде IEPhO-2017 в составе команды школы 1557, от которой в Беларусь поехали восемь учеников. «В прошлом году Мария стала бронзовым призером олимпиады, в этом году улучшила свой результат, — сообщает школа 1557 и поздравляет педагогов девушки: Жукова Александра Николаевича и Шитикову Ксению Михайловну.

Мария увлечена физикой, астрономией, математикой. В прошлом году она была также призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии и Московской олимпиады школьников по физике.

Дмитрий Остапович участвовал в олимпиаде в составе сборной Москвы — из школы 853 в команду попали два девятиклассника.

«Впечатления от олимпиады отличные, — рассказал Zelenograd.ru Дмитрий. — Я вообще интересуюсь физикой, но эта олимпиада отличалась от остальных, на ней были только физические эксперименты. Было сложно, потому что на уроках в школе экспериментальной физики мало. А тут были задания, которые каждый участник выполнял в отдельном кабинете — нужно было, например, собрать правильно работающую установку, моделирующую линию электропередач, не напутать с параметрами и получить правильный результат. Времени не хватало вообще». (задания и решения олимпиады — Zelenograd.ru).

Зеленоградский призёр считает, что в школьную программу по физике обязательно нужно добавить экспериментальную часть. Хотя стандартная продолжительность практикумов на олимпиадах — 220 минут, вместить их в школьные уроки трудно, чтобы подготовиться к турнирам высокого уровня.

Сам Дмитрий кроме физики увлекается химией и математикой, «Это царица наук!» восклицает он. Мечтает поступить в МГУ на Факультет новых материалов или на Физфак.

«Для педагога важно, чтобы любой ученик максимально реализовывал свой потенциал, в том числе через участие в олимпиадном движении, — поделилась с Zelenograd.ru учитель физики школы 853 Лидия Ивановна Сафонова. — В прошлом году Дима стал абсолютным победителем Московской олимпиады школьников по химии, призером по физике; во Всероссийской олимпиаде стал призером сразу в трех предметах. На счету него также звание призера Олимпиады школьников по физике им. Дж.К. Максвелла. От школы мы представили его кандидатуру на грант Правительства Москвы за достижения в учебе».

По мнению педагога, участие в олимпиадах всероссийского и международного класса и подготовка к ним в составе сборной команды Москвы влияют на качество знаний и мотивируют к углубленному изучению предмета. В школе 853 для этого есть возможности, и все ребята ими активно пользуются, утверждает учитель.

Пятая международная олимпиада по экспериментальной физике IEPhO проходила с 24 ноября по 2 декабря 2017 года в Республике Беларусь. В этой олимпиаде ежегодно участвуют несколько сотен одаренных школьников (8-11 классы). В этом году на нее приехали больше 400 учащихся из 22 городов и шести стран.