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Спектакль «Ведогонь-театра» вошел в лонг-лист национальной премии «Золотая маска» 27.04.2018 ZELENOGRAD.RU

В число самых заметных постановок прошлого сезона попал спектакль «Легкие люди» зеленоградского театра. «Золотая маска» — самая престижная российская театральная премия. А четыре года назад «Ведогонь-театр» стал лауреатом «Маски» со спектаклем «Васса».

фото: Александр Сайганов

Премьера спектакля «Легкие люди» по пьесе Михаила Дурненкова в постановке художественного руководителя «Ведогонь-театра» Павла Курочкина состоялась в феврале прошлого года. Драматург — из поколения 90-х, представитель «новой драмы», как определяют театральные критики.

Считается, что пьеса «Легкие люди» написана о перестроечном поколении. «Раньше легкость считалась пороком, — говорит устами своего героя Дурненков. — Нужно было это скрывать, сидеть на кухнях, пить с друзьями и делать вид, что мне тяжело. Мы сами себе напоминали стариков, которые скрипят друг другу ненужные мысли. Потом в воздухе что-то неуловимо так изменилось».

Спектакль идет в новом зале театра, сценическое решение — почти объединенное пространство зрителей и актеров, их ничто не разделяет. Зрители сидят по периметру зала, актеры перемещаются то на условную кухню, то на диван, то в постель, то выходят за дверь, которая оказывается за спинами зрителей, то садятся прямо среди них. Это современный интерактивный театр, где зритель становится участником действия — не в прямом смысле, но с более глубоким, чем в классическом театре, взаимодействием с актерами. В спектакле заняты актеры Татьяна Мазур, Алексей Ермаков, Антон Васильев и Сергей Зайцев.

Четыре года назад спектакль «Васса» «Ведогонь-театра» в постановке Анатолия Ледуховского стал лауреатом «Золотой маски» в номинации «лучший спектакль малой формы».

Премия «Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ (в числе организаторов также министерство культуры и правительство Москвы) и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства. Каждой весной фестиваль представляет в Москве наиболее значительные российские спектакли.

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