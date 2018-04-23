Вслед за 15-ти и 20-этажными домами за «Флейтой» в 3 микрорайоне построят 14-этажный на 130 квартир. На первом этаже будут магазины.

В начале апреля согласовали строительства первых двух новостроек за корпусом 360. Сколько в новых домах будет подъездов, не уточняется, но судя по количеству квартир, это одноподъездные дома. Всего собираются строить шесть домов, а в перспективе — восемь.

Раньше на месте строительства стояли восемь пятиэтажек-«хрущевок»: три 8-подъездных дома и пять 5-подъездных. В них было 735 квартир. Пока известно, что в первых трех новостройках будет 360 квартир. Если все новые корпуса будут башнями, то количество квартир, а значит и жителей, увеличится в 3 микрорайоне незначительно.