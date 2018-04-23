Вслед за 15-ти и 20-этажными домами за «Флейтой» в 3 микрорайоне построят 14-этажный на 130 квартир. На первом этаже будут магазины.
В начале апреля согласовали строительства первых двух новостроек за корпусом 360. Сколько в новых домах будет подъездов, не уточняется, но судя по количеству квартир, это одноподъездные дома. Всего собираются строить шесть домов, а в перспективе — восемь.
Раньше на месте строительства стояли восемь пятиэтажек-«хрущевок»: три 8-подъездных дома и пять 5-подъездных. В них было 735 квартир. Пока известно, что в первых трех новостройках будет 360 квартир. Если все новые корпуса будут башнями, то количество квартир, а значит и жителей, увеличится в 3 микрорайоне незначительно.
Впрочем, количество машин резко увеличится в любом случае. Власти обещают открытые парковки возле домов, но какова их площадь, пока неизвестно.
А пока место под стройку интенсивно зачищают от деревьев. Рубят все деревья и кусты напротив 6 и 3 подъездов корпуса 360 — там, где были аллеи и рощицы.
Московские власти сдали в аренду под стройку шесть участков на всём протяжении «Флейты» — от Московского проспекта до клуба «Орленок», находящегося рядом с Центральным проспектом. Застройка 3 микрорайона одобрена мэрией и не будет обсуждаться с жителями, поскольку запланирована еще лужковским постановлением 2001 года №59, а затем Генпланом развития Зеленограда до 2025 года.
Новые корпуса будут возводить внутри района с плотной застройкой и озелененными территориями. Например, границы участка для будущего корпуса 336 расположены в шести метрах от детского сада, в 14 метрах от детской площадки и в 30-ти метрах от корпуса 348. Самый большой участок — 0,8 гектара, для строительства корпуса 335 — находится в конце «Флейты», ближе к Московскому проспекту и корпусу 352.
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