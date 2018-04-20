Посадить деревья возле Жилино, на центральной площадке акции, пригласили, среди прочих, заместителя председателя правительства Московской области Александра Чупракова и министра транспорта региона Игорь Тресков, сообщает администрация Солнечногорского района. Здесь посадят преимущественно сосны — 142 тысячи деревьев, а также 16 тысяч дубов и 1,5 тысячи лип. Акция будет проходить 12 мая с 11:00.

Всего в Подмосковье планируется 12 мая посадить деревья на 1262 площадках. Записаться для участия и найти площадку для посадок деревьев можно на сайте акции. Областной Комитет лесного хозяйства сообщает, что для всех участников подготовлены сеянцы, саженцы и посадочный инвентарь. К посадке деревьев планируется привлечь школьников, студентов, владельцев дачных участков, представителей общественных организаций, профессиональных и отраслевых союзов, предприятий, лесопользователей. В частности, через соцсети, электронный дневник учащихся и портал «Добродел», МФЦ. Акция проходит пять лет, за это время в Подмосковье посажено более 11 миллионов деревьев.