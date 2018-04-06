После того, как администрация района пригрозила остановить застройку Голубого, один из собственников перекрытого для проезда участка сдвинул забор стройки и начал прокладывать участок дороги, ведущий к Жилинской улице. Дорогу прокладывают не совсем там, где она должна быть, но она хоть как-то разгрузит существующий единственный выезд из поселка.
Активные жалобы и протесты жителей Андреевки все-таки возымели действие: один из застройщиков Голубого и собственник участка, на котором планируется строить торговый центр (пока там платная парковка), открыл часть территории, через который прокладывает второй выезд на Жилинскую улицу. Сейчас он только один — это узкая дорога с каждодневными пробками, и любое ДТП полностью парализует движение. На прокладку участка дороги — фактически надо соединить два существующих участка асфальта — потребуется несколько дней, сообщили Zelenograd.ru в администрации Андреевки.
Это тот самый выезд, по поводу которого сейчас идет суд: застройщик жилого комплекса «Зеленоградский» — ООО «Жилино» — судится с владельцами участка, поставившими забор и будку с охранником и тем самым перекрывшими перспективный второй выезд из Голубого на Жилинскую улицу. Выезд из ЖК «Зеленоградский» по проекту планировки проходит по земле, на которую наложен сервитут — право ограниченного пользования участком. Это значит, что собственник участка может строить там свои объекты, но предоставить возможность свободного проезда по проходящей по этой земле дороге обязан.
Тот факт, что прокладка дороги началась, не отменяет судебного разбирательства, поскольку эту дорогу в любом случае надо узаконить, рассказал представитель «Жилино». Выезд делают не по тем границам, которые указаны на кадастровой карте, не в границах установленного сервитута, а чуть правее. Это временное решение, но есть намерение переместить официальный проезд в новые границы. Это связано с нежеланием собственника убрать свою будку и забор.
Что дорогу начали делать, это хорошо — надо хоть как-то разгрузить единственный выезд из Голубого, отметил застройщик. Но надо добиваться, чтобы не просто положили асфальт, а чтобы собственник участка не смог его снять, прекратить работы, чинить какие-то препоны проезду транспорта. Нужно узаконить границы проезда, чтобы никто не мог распорядиться дорогой по своему усмотрению.
В начале марта администрация Андреевки сообщила, что переговоры с с застройщиков «Тверской ДСК» ничем не закончились — собственник участка не хочет открыть перекрытый им из-за парковки выезд из Голубого. В конце глава Солнечногорского района заявил: «…пока не будет сформирована дорожная сеть [в Голубом], инициировать полную остановку строительства как способ воздействия на застройщиков». Он отметил, что застройщики должны представить схему организации дорожного движения на своих участках и четкие сроки сдачи каждого объекта. В администрации Андреевки обещают рассмотреть эти требования.
Дорогу прокладывают между домом 1 в Голубом (старая пятиэтажка) и многоэтажными новостройками. Жители пятиэтажки не в восторге от перспективы новой дороги и требуют устроить пешеходный переход и поставить «лежачих полицейских». В администрации Андреевки обещают рассмотреть эти требования.
Голубое активно застраивается, а при покупке жилья людям обещали три въезда и выезда из Голубого. Возможный выезд на Пятницкое шоссе — это грунтовая дорога — проходит по трём участкам частных домовладений, поэтому вопрос тоже придется решать через суд. К тому же на пути дороги река Горетовка, а значит, надо строить мост. «Переложить транспортную сеть на муниципальный бюджет у вас (инвесторов) не получится, — сказал ранее глава района Андрей Чураков. — Застройщикам Голубого надо найти совместно решение о вложении средств в этот проект и его реализацию».
В перспективе есть еще одна дорога, которая соединит первую очередь домов с третей. Речь идет о застройке ЖК «Зеленоградский», подразумевающей строительство 30 жилых многоэтажек, детских садов, школ, трех торговых центров и двух спорткомплексах в Голубом, Жилино и Андреевке. Сейчас завершена первая очередь стройки, а третью планируется сдать в 2019 году.
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