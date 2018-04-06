Активные жалобы и протесты жителей Андреевки все-таки возымели действие: один из застройщиков Голубого и собственник участка, на котором планируется строить торговый центр (пока там платная парковка), открыл часть территории, через который прокладывает второй выезд на Жилинскую улицу. Сейчас он только один — это узкая дорога с каждодневными пробками, и любое ДТП полностью парализует движение. На прокладку участка дороги — фактически надо соединить два существующих участка асфальта — потребуется несколько дней, сообщили Zelenograd.ru в администрации Андреевки.

Это тот самый выезд, по поводу которого сейчас идет суд: застройщик жилого комплекса «Зеленоградский» — ООО «Жилино» — судится с владельцами участка, поставившими забор и будку с охранником и тем самым перекрывшими перспективный второй выезд из Голубого на Жилинскую улицу. Выезд из ЖК «Зеленоградский» по проекту планировки проходит по земле, на которую наложен сервитут — право ограниченного пользования участком. Это значит, что собственник участка может строить там свои объекты, но предоставить возможность свободного проезда по проходящей по этой земле дороге обязан.