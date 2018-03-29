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Выставка «Зеленоград — космосу» открылась в Выставочном зале: электроника и эпоха космонавтики в вещах и книгах 29.03.2018 ZELENOGRAD.RU

В Выставочном зале Музея Зеленограда (корпус 1410) начала работу традиционная выставка «Зеленоград-космосу», приуроченная к Дню космонавтики — она продлится с 29 марта по 20 мая. Новинкой экспозиции стала коллекция «космических» книг и изданий по микроэлектронике, посвященных истории и персоналиям.

В экспозиции — продукция ведущих зеленоградских предприятий электронной промышленности, созданная для космической отрасли: микросхемы, бортовые ЭВМ и другую аппаратуру, используемую в спутниках, ракетах-носителях и наземных средствах управления. Вклад зеленоградских предприятий в дело освоения космоса выставка демонстрирует уже более 10 лет.

Второй год зеленоградский музей сотрудничает с Мемориальным музеем космонавтики Москвы, благодаря чему экспозиция пополнилась и «нетехническими» экспонатами: это уникальные фотографии, документы и предметы быта 60-70-х годов прошлого века, эпохи начала освоения космоса, а также коллекция значков, изготовленных в Зеленограде.

В этом году выставка посвящена 30-летию со дня запуска многоразовой транспортной космической системы «Энергия-Буран». Орбитальный космический корабль-космоплан системы «Буран» совершил свой первый и единственный космический полет в беспилотном режиме 15 ноября 1988 года.

Выставка будет интересна жителям всех возрастов. Вход по билетам Выставочного зала.
Режим работы: вторник, среда, пятница и воскресенье 10:00—18:00, четверг 13:00—21:00, суббота 12:00—20:00.
Третье воскресенье каждого месяца — вход свободный. Выходные дни: понедельник и последняя пятница каждого месяца.

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