В экспозиции — продукция ведущих зеленоградских предприятий электронной промышленности, созданная для космической отрасли: микросхемы, бортовые ЭВМ и другую аппаратуру, используемую в спутниках, ракетах-носителях и наземных средствах управления. Вклад зеленоградских предприятий в дело освоения космоса выставка демонстрирует уже более 10 лет.

Второй год зеленоградский музей сотрудничает с Мемориальным музеем космонавтики Москвы, благодаря чему экспозиция пополнилась и «нетехническими» экспонатами: это уникальные фотографии, документы и предметы быта 60-70-х годов прошлого века, эпохи начала освоения космоса, а также коллекция значков, изготовленных в Зеленограде.

В этом году выставка посвящена 30-летию со дня запуска многоразовой транспортной космической системы «Энергия-Буран». Орбитальный космический корабль-космоплан системы «Буран» совершил свой первый и единственный космический полет в беспилотном режиме 15 ноября 1988 года.

Выставка будет интересна жителям всех возрастов. Вход по билетам Выставочного зала.

Режим работы: вторник, среда, пятница и воскресенье 10:00—18:00, четверг 13:00—21:00, суббота 12:00—20:00.

Третье воскресенье каждого месяца — вход свободный. Выходные дни: понедельник и последняя пятница каждого месяца.