На прошлой неделе немало шума наделало заявление о том, что «озеро фильтрата» с мусорного полигона возле Волоколамска начнут вывозить для очистки на специальную станцию в Солнечногорском районе.

Фильтрат — это слой, который неизбежно образуется при долгом хранении любых отходов. Дождь или снег проходят через толщу отходов, обрастая множеством веществ и превращается в сложную по химическому составу и опасную для окружающей среды жидкость с крайне неприятным запахом. Этому способствует и вода, выделяющаяся при разложении отходов, и исходная влажность отдельных видов мусора.

«На старом полигоне [в Волоколамске] почти озеро фильтрата. Мы договорились, что с понедельника этот фильтрат начнут вывозить на специальную станцию очистки в Солнечногорский район, где он будет очищаться и превращаться в техническую воду» , — заявил 23 марта в эфире телеканала «360» зампред подмосковного правительства Александр Чупраков.

24 марта глава Солнечногорского района Андрей Чураков опроверг эти слова. «Фильтрат с мусорного полигона „Ядрово“ не будет вывозиться для очистки в Солнечногорский район» , — написал Чураков в своем инстаграме. «Для работы с фильтратом с „Ядрово“ у нас в принципе на территории района нет очистных сооружений», цитируют главу района в официальном аккаунте Солнечногорской администрации. 25 марта Чупраков, назначенный спецпредставителем губернатора Московской области по вопросам экологии в Волоколамском районе, подтвердил, что вывоз фильтрата отменяется.

Почему так быстро пересмотрели планы, неизвестно. Уже сегодня сбор фильтрата начался на мусорном полигоне под Волоколамском, сообщает РИАМО. Он будет откачиваться на передвижной станции непосредственно на свалке, то есть, вывозить в Солнечногорский район его не будут. Станция — это трубопровод для закачки фильтрата из того котлована, в котором он скопился, и две цистерны для его сбора.



«На следующей неделе мы закроем старое тело „Ядрово“ и приступим к активной фазе его рекультивации, — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. — Мусор сюда свозили почти 40 лет, от неприятного запаха невозможно избавиться за один день. Мы понимаем жителей и делаем все, чтобы ликвидировать то, что копилось годами». По его словам, все работы по дегазации завершатся к 15 июня, и «город задышит свободно».

В течение нескольких недель фиксировались выбросы «свалочного газа» с огромной мусорной свалки возле Волоколамска. 21 марта, после того, как нескольким десяткам детей потребовалась медицинская помощь, местные жители вышли на митинг, требуя немедленно закрыть свалку. Главу Волоколамского района Евгения Гаврилова, приехавшего к местной больнице, встретили грубо и толкнули, а прибывшего губернатора Подмосковья забросали снежками. 23 марта Воробьев уволил Гаврилова. 24-го жители Волоколамска снова вышли на митинг. После этого подмосковные власти активизировались: уменьшили количество привозимых на мусорный полигон отходов (но все равно их будут свозить до середины апреля), поставили две аэрозольных пушки, чтобы нейтрализовать запах от свалки и пообещали строго контролировать. И хотя медики не нашли у пострадавших детей следов сильной интоксикации, глава региона пообещал выдать им путевки в оздоровительные лагеря.

Решать мусорную проблему Подмосковья власти намерены с помощью строительства мусоросжигательных заводов. Один из них построят у деревни Хметьево в Солнечногорском районе. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2021—2022 годах. Около 2,5 лет — с июня 2018 по октябрь 2020-го — отводится на строительство и монтажные работы. Заказчик строительства обещает, что заводы будут экологически безопасными, и объясняет, как они будут работать. Тем не менее, группа жителей инициировала проведение референдума против этих заводов.