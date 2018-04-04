В зеленоградской школе 1151, где в январе скончалась от туберкулеза школьная медсестра, завершили проверку 95% детей и сотрудников. «Подозрительных на заражение туберкулезом ни среди детей, ни среди персонала не выявлено» , — сообщил о её результатах Роспотребнадзор Москвы. А департамент здравоохранения ужесточил правила для медработников: теперь все столичные медики обязаны проверяться на туберкулёз только в бюджетных медучреждениях Москвы.
В двух зданиях школы 1151, в которых работала медсестра, по настоянию родителей и под их контролем 28 марта провели повторную дезинфицирующую обработку. Прокуратура Зеленограда занимается расследованием обстоятельств, при которых медицинский сотрудник с открытой формой туберкулеза продолжал работу в образовательном учреждении — о результатах расследования проинформируют сразу по его завершении.
Деталями расследования поделилось издание RT со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах: как выяснили журналисты, 35-летняя медсестра три года назад приехала с семьёй в Зеленоград из Бежецка Тверской области и устроилась на работу в детскую поликлинику №105.
До конца декабря 2017 года она проработала медсестрой в двух зданиях школы — в начальной школе (корпус 1464) и в детском саду (корпус 1463). В январе женщину госпитализировали в зеленоградскую горбольницу, при этом она скрыла место работы, сообщив, что уже несколько месяцев является безработной. В больнице диагностировали открытую форму туберкулёза с бактериовыделением, заразную для окружающих.
«Умерла она 10 января. В поликлинике узнали об этом через два дня, когда к ним пришли документы из противотуберкулёзного диспансера», — рассказал источник RT (ранее представители Роспотребнадзора утверждали, что о туберкулёзе стало известно по месту работы медсестры только в феврале — Zelenograd.ru).
В результате служебного расследования в поликлинике установили, что медсестра предоставляла в ходе плановых медосмотров справку о прохождении флюорографии из Бежецкой центральной районной больницы. «Она училась в Бежецке в медицинском училище, поэтому через знакомых, которые работают в больнице, делала липовую флюорографию, чтобы никто не узнал, что у неё туберкулёз», — пояснил собеседник RT. Сейчас в больнице идёт расследование: в отношении тех, кто выдал поддельную справку, могут возбудить уголовное дело.
Zelenograd.ru направил в прокуратуру Зеленограда запрос на подтверждение достоверности всех фактов, изложенных RT.
Главврач Бежецкой ЦРБ Владимир Михайлов прокомментировал результаты расследования порталу vdvbezheck.ru: «Как выяснилось, это были не липовые снимки, а поддельные печати на справках. Сотрудник — „поддельщик“ среди наших работников выявлен. Сейчас она находится на больничном листе. В будущем ее ожидают очень жесткие административные наказания, вплоть до увольнения». В своем комментарии tverigrad.ru он добавил, что в действительности медсестра флюорографию не проходила — но получала справки на бланках Бежецкой ЦРБ в 2014, 2015 и 2016 годах.
По данным по данным родителей, которые попробовали предпринять собственное расследование, медсестра состояла на учёте в противотуберкулёзном диспансере в Тверской области и не могла не знать о болезни. В 2015 и 2016 годах она проходила обследования в поликлинике №201 Зеленограда, в 2017 году — в частной клинике «XXI век», как и все сотрудники поликлиники, где ей выдали заключение о допуске к работе. На работе о её болезни не подозревали: никаких симптомов, в том числе кашля, коллеги не наблюдали, сама она на здоровье не жаловалась.
«Причин для отстранения от работы в связи с заболеванием у руководства поликлиники не было» , — сообщила главный фтизиатр Москвы Елена Богородская и подтвердила, что в медицинской книжке медсестры стояла последняя отметка о прохождении флюорографии в одной из больниц Тверской области.
В ответе на запрос Zelenograd.ru Богородская утверждает, что школьная медсестра фактически в Зеленограде не проживала — направлено письмо о проведении противоэпидемических мероприятий в бытовом очаге по месту ее фактического проживания.
Как и обещали медики, детей и сотрудников школы 1151 будут держать под контролем два года — разработан комплексный план по профилактике туберкулеза и организации противоэпидемических мероприятий в школе 1151 на 2018-2020 годы. За март прошли шесть родительских собраний (в два потока) с участием врачей-фтизиатров. 21 марта состоялось общее родительское собрание с участием представителей прокуратуры Зеленограда, Роспотребнадзора, департамента образования и департамена здравоохранения, фтизиатрической службы Зеленограда.
К 28 марта в школе обследовали 1363 человека — 95% всех контактных лиц. «Подозрительных на заражение туберкулезом ни среди детей, ни среди персонала не выявлено, — утверждают в Роспотребнадзоре Москвы. — Данный случай является единичным и исключительным. Ситуация находится на контроле».
Ранее на родительском собрании врач-фтизиатр упоминала, что были выявлены два ученика, которым требовалось углубленное обследование. Один из них имел контакт с туберкулёзом дома, еще до инцидента в школе, другого обследовали — диагноз не подтвердился.
28 марта в помещениях школы провели повторную дезинфекцию силами Дезстанции №1 — родители школьников и воспитанников детского сада остались неудовлетворены первой дезинфекцией, которая прошла 19 февраля, и утверждали, что её провели недостаточно качественно. Теперь обработка прошла под контролем специалистов Центра гигиены и эпидемиологии Москвы, в присутствии представителей родительского комитета и сотрудников Роспотребнадзора.
По данным зеленоградского отдела Роспотребнадзора, в Зеленограде на протяжении 2016-2017 годов не было случаев заболевания туберкулезом детей и подростков из числа постоянного населения. Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Москве считается благополучной, показатели заболеваемости ниже, чем в среднем по России — а в Зеленограде за 2017 год заболеваемость туберкулёзом была в 1,5 раза меньше, чем в Москве. Абсолютных цифр в ведомстве не называют, но утверждают, что за последние пять лет диагноз «туберкулез» в столице возникает всё реже, причем снижение идёт преимущественно за счёт детского населения.
Как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, 21 февраля был выпущен приказ № 129 «Об усилении мероприятий по предупреждению возникновения и распространения туберкулеза среди работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы».
Согласно этому документу при поступлении на работу и в ходе периодических медицинских осмотров всех сотрудников медицинских организаций будут в обязательном порядке обследовать на туберкулез: проводить иммунологическую диагностику и делать флюорографию (зеленоградским медикам — в зеленоградском тубдиспансере), отдельным группам медработников и тем, у кого первичная диагностика показывает сомнительные результаты — проводить низкодозовую компьютерную томографии (оборудование для этого есть только в московских филиалах МНПЦ борьбы с туберкулезом).
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