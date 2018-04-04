Поддельные справки о прохождении флюорографии выписывали в Бежецкой ЦРБ

Деталями расследования поделилось издание RT со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах: как выяснили журналисты, 35-летняя медсестра три года назад приехала с семьёй в Зеленоград из Бежецка Тверской области и устроилась на работу в детскую поликлинику №105.

До конца декабря 2017 года она проработала медсестрой в двух зданиях школы — в начальной школе (корпус 1464) и в детском саду (корпус 1463). В январе женщину госпитализировали в зеленоградскую горбольницу, при этом она скрыла место работы, сообщив, что уже несколько месяцев является безработной. В больнице диагностировали открытую форму туберкулёза с бактериовыделением, заразную для окружающих.

«Умерла она 10 января. В поликлинике узнали об этом через два дня, когда к ним пришли документы из противотуберкулёзного диспансера», — рассказал источник RT (ранее представители Роспотребнадзора утверждали, что о туберкулёзе стало известно по месту работы медсестры только в феврале — Zelenograd.ru).

В результате служебного расследования в поликлинике установили, что медсестра предоставляла в ходе плановых медосмотров справку о прохождении флюорографии из Бежецкой центральной районной больницы. «Она училась в Бежецке в медицинском училище, поэтому через знакомых, которые работают в больнице, делала липовую флюорографию, чтобы никто не узнал, что у неё туберкулёз», — пояснил собеседник RT. Сейчас в больнице идёт расследование: в отношении тех, кто выдал поддельную справку, могут возбудить уголовное дело.

Zelenograd.ru направил в прокуратуру Зеленограда запрос на подтверждение достоверности всех фактов, изложенных RT.

Главврач Бежецкой ЦРБ Владимир Михайлов прокомментировал результаты расследования порталу vdvbezheck.ru: «Как выяснилось, это были не липовые снимки, а поддельные печати на справках. Сотрудник — „поддельщик“ среди наших работников выявлен. Сейчас она находится на больничном листе. В будущем ее ожидают очень жесткие административные наказания, вплоть до увольнения». В своем комментарии tverigrad.ru он добавил, что в действительности медсестра флюорографию не проходила — но получала справки на бланках Бежецкой ЦРБ в 2014, 2015 и 2016 годах.

По данным по данным родителей, которые попробовали предпринять собственное расследование, медсестра состояла на учёте в противотуберкулёзном диспансере в Тверской области и не могла не знать о болезни. В 2015 и 2016 годах она проходила обследования в поликлинике №201 Зеленограда, в 2017 году — в частной клинике «XXI век», как и все сотрудники поликлиники, где ей выдали заключение о допуске к работе. На работе о её болезни не подозревали: никаких симптомов, в том числе кашля, коллеги не наблюдали, сама она на здоровье не жаловалась.

«Причин для отстранения от работы в связи с заболеванием у руководства поликлиники не было» , — сообщила главный фтизиатр Москвы Елена Богородская и подтвердила, что в медицинской книжке медсестры стояла последняя отметка о прохождении флюорографии в одной из больниц Тверской области.

В ответе на запрос Zelenograd.ru Богородская утверждает, что школьная медсестра фактически в Зеленограде не проживала — направлено письмо о проведении противоэпидемических мероприятий в бытовом очаге по месту ее фактического проживания.