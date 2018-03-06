Сколько займет реконструкция, в администрации ТЦ сказать затрудняются. Пустующие сейчас помещения по-прежнему предлагаются в аренду.



Арендаторы выехали из ТЦ «Савелки» в конце января, для многих предписание освободить помещение стало неожиданностью. Здание торгового центра выставили на продажу. ТЦ продается как готовый бизнес, сумма сделки — 699 миллионов рублей. Предложение о продаже все ещё актуально. В администрации ТЦ не стали комментировать причины, лишь отметили, что часть арендаторов останется. Сейчас торговый центр закрыт, на объявлении написано, что «на реконструкцию». Расположенная в пристройке к ТЦ пиццерия работает.

Торговые площади «Савелок» сдаются: предлагают 6 месяцев бесплатной аренды при условии внесения коммунальных и эксплуатационных платежей. Заключить договор аренды можно на срок от 11 месяцев и больше.



