Сколько займет реконструкция, в администрации ТЦ сказать затрудняются. Пустующие сейчас помещения по-прежнему предлагаются в аренду.
Арендаторы выехали из ТЦ «Савелки» в конце января, для многих предписание освободить помещение стало неожиданностью. Здание торгового центра выставили на продажу. ТЦ продается как готовый бизнес, сумма сделки — 699 миллионов рублей. Предложение о продаже все ещё актуально. В администрации ТЦ не стали комментировать причины, лишь отметили, что часть арендаторов останется. Сейчас торговый центр закрыт, на объявлении написано, что «на реконструкцию». Расположенная в пристройке к ТЦ пиццерия работает.
Торговые площади «Савелок» сдаются: предлагают 6 месяцев бесплатной аренды при условии внесения коммунальных и эксплуатационных платежей. Заключить договор аренды можно на срок от 11 месяцев и больше.
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