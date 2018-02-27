Пожар произошёл около трех ночи в понедельник 26 февраля, рассказали Zelenograd.ru местные жители. Сначала загорелся Jeep Grand Cherokee — он был крайним в ряду и стоял чуть выше остальных машин. Горящая жидкость потекла вниз по проезжей части. Серьезные повреждения получили еще три автомобиля — Skoda Rapid, Kia Rio и Renault Logan. «Рено» был припаркован над «лежачим полицейским», который не позволил горящему потоку растекаться дальше, иначе сгоревших автомобилей могло быть и больше.



В окружном управлении МЧС подтвердили факт возгорания и отметили, что ликвидировали его оперативно. О причинах пока не говорят — идет следствие.

Несколько местных жителей сказали корреспонденту Zelenograd.ru, что каких-либо открытых конфликтов из-за парковочных мест в их дворе не было. На водительском стекле джипа видны следы от двух ударов. Один из пострадавших автовладельцев уверен, что это поджог.