Раз в неделю — по вторникам — можно бесплатно доехать от Крюковской площади до торгово-развлекательного комплекса и в обратную сторону. В остальные дни недели проезд бесплатный только в сторону «Зеленопарка», а обратно он стоит 20 рублей. Также теперь по вторникам в торгово-развлекательном комплексе действуют 20-процентные скидки в нескольких магазинах, батутном центре и кинотеатре.

Скидки по вторникам предоставляют «Домаркет», Gipfel, «Атмосфера вкуса», Smart Vision, «Кидбург», «Виртуалити», кинотеатр «Синема Парк», Laser Tag, «Читай-город» и батутный центр центра Атмосфера, сообщили Zelenograd.ru в администрации ТРЦ.

В начале февраля бесплатным в обе сторону стал автобус от поселка Голубое в «Зеленопарк». Он проходит через Зеленоград с рядом остановок, и в обратную сторону также делает остановки — на Панфиловском проспекте и в «новом» городе. Также автобус останавливается в Ржавках и ВНИИПП на Ленинградском шоссе.



В остальные дни, кроме вторника, на автобус от «Зеленопарка» до Крюково надо покупать билеты. Теперь их можно приобрести не только за наличные, но и по безналичному расчету в терминалах — они стоят возле магазина одежды H&M и супермаркета «Ашан».