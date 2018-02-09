Автобус отходит от остановки «Больница №6» и делает остановки только в «новом» городе, а от Крюковской эстакады едет в торгово-развлекательный центр по Панфиловскому проспекту без остановок. Раньше надо было платить 35 рублей за обратный путь — от ТРЦ «Зеленопарк» через Зеленоград в Голубое, — а теперь не нужно.



Маршрутка делает остановки: «Поселок», «Санаторий», «Голубое», «Андреевка», «Стекловолокно», «Дворец единоборств», «Школа искусств», «Центр занятости населения», «Детская поликлиника», «Корпус 1538», «Районный суд», «Крюковская эстакада». Дальше едет экспрессом по Панфиловскому проспекту. В обратную сторону, от ТРЦ, автобус идет по тому же маршруту, но можно выходить и на остановках на Панфиловском проспекте. Пассажиры вряд ли смогут пользоваться этим бесплатным автобусом как рейсовым, для проезда по городу, поскольку при движении от Голубого двери будут открываться только на посадку, а от «Зеленопарка» — на высадку пассажиров, сообщили Zelenograd.ru в администрации торгово-развлекательного комплекса. Автобус от Голубого до «Зеленопарка» вполне востребован.



Автобус от «Зеленопарка» до Крюковской площади делать бесплатным не планируется. Но в перспективе будут какие-то акции и бонусы для его пассажиров, отметили в администрации ТРЦ. Платным проезд в обратную сторону в этом автобусе стал в июле, а в октябре соседний «Леруа Мерлен» стал перевозить на своем автобусе от гипермаркета до Зеленограда только покупателей — тем, кто хоть что-нибудь купил, выдают автобусный билет на кассе. Таким образом «магазин борется с наплывом в бесплатные автобусы посетителей «Зеленопарка». Проезд от Крюковской площади в автобусах «Зеленопарка» и «Леруа Мерлен» по-прежнему бесплатный.



Автобус от поселка Голубое до ТРЦ «Зеленопарк» ходит ежедневно с 8:30 до 22:30 с интервалом около 20 минут.