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В бесплатных автобусах от «Леруа Мерлен» теперь могут ездить только покупатели 17.10.2017 ZELENOGRAD.RU

Чтобы попасть в автобус от гипепермаркета в Ржавках до Зеленограда, надо показать билет, который выдают только в кассах «Леруа Мерлен». Таким образом магазин борется с наплывом в бесплатные автобусы пассажиров — посетителей соседнего «Зеленопарка».

Сумма чека не важна, пояснили Zelenograd.ru в гипермаркете. При совершении покупки кассиры выдают билет, его надо предъявить водителю. А если такого проездного билета нет, в автобус не пустят.

Условия проезда от Крюковской площади в «Леруа Мерлен» остаются теми же — проездной показывать не надо. В магазине объяснили, что их автобусы перегружены после того, как соседний торгово-развлекательный комплекс ввел оплату проезда в своих автобусах от ТРЦ до Крюково. Остановки и интервалы движения автобусов остаются теми же.

На прошлой неделе водитель автобуса, идущего из Зеленограда в «Леруа Мерлен», не пустил в салон подростка с самокатом, спросив, есть ли у него паспорт. Инцидент обсудили в сообществе «Подслушано Зеленоград». Это необоснованная инициатива водителя, прокомментировали в «Леруа Мерлен». Несовершеннолетние могут пользоваться автобусами компании — на тех же условиях, что и все остальные пассажиры. Правда, отметили, что «подростки часто ведут себя вызывающе».

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Обсуждение
May June
17 октября
Настраивают против себя потенциальных покупателей и все)

Типа "мы обслуживаем только тех, кто нам заплатил, а если Вы:
. приехали, но ничего не купили (нет в наличии нужного товара)
. приехали сдать бракованный товар
. приехали переписать артикулы нужных стройматериалов, чтоб потом не терять время при поездке на арендованной газели
- Вы нам не интересны" )))

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Igor K____
17 октября
Сумма чека не важна, пояснили Zelenograd.ru в гипермаркете. При совершении покупки кассиры выдают билет, его надо предъявить водителю. А если такого проездного билета нет, в автобус не пустят
А если приехал и не нашёл в магазине нужного товара?Чеки нулевыми не пробивают :)Не покупать же первое попавшее ради билета назад
Александр
17 октября
Правильно сделали оплату, а то уже задолбали подростки, которые вообще ничего не покупают в Леруа, набиваются в салон, орут, кричат, матерятся и мешают нормально доехать покупателям.
Дмитрий Всевеликий
17 октября
Давно пора, а то назад нереально уехать, кучу людей из зелпарка, особенно малолеток, которые врываются просто в автобус.
Думаю, при сдаче товара так же выдадут билет, нужные стройматериалы можно и на сайте записать :)
Наблюдатель
17 октября
Ну как бы с полными руками инструмента, обоев или канистрой краски штурмовать автобус с подростками тоже не айс. Плохо, что магазины не расчитаны на пеший доступ - там топать-то минут 10, да по дороге к пешеходному переходу приватная территория автосалонов с неадекватными сторожами.
Max Petrov
17 октября
Любят у нас халяву. Все правильно - нету 20 руб за проезд - нечего в магазин ходить.
Часто посещаю по вечерам на буднях -надо ветку завести - можно было бы попутчиков брать туда/оттуда. Но тоже со стройматериалами.
Ирина Васильева
17 октября
Давно пора! Были недавно в Леруа - не могли зайти в автобус, тк народ из Зеленопарка оголтело прет в маршрутку, невзирая на очередь из леруашных покупателей на остановке :((( Ура!
A T
17 октября
Тогда уж не при совершении покупки билет оформлять нужно, а просто при выходе через кассу. Допустим, приехал человек, как выше сказано, переписать артикулы нужных товаров. Просто подобрать что-то. Приехал на автобусе. В магазин с большой вероятностью он всё равно вернётся. Мы так делали, за товаром - уже на машине.
Елена Буханик
17 октября
Своими нововведениями они лишаться покупателей,просто перестанут туда ездить, т.к. обратно не вернешься,если ничего не купишь.
Kill Digit
17 октября
Настраивают против себя потенциальных покупателей и все)
Наоборот борются за право своих покупателей уехать на автобусе, а не остаться за бортом из-за наплыва пассажиров соседнего гипермаркета.
Ведь сосед сделал всё что бы выдавить халявщиков из своих автобусов, введя плату за обратную дорогу. И к стати ещё вопрос на сколько законно решение соседа взимать плату за проезд на бесплатных маршрутах.
Майкл Маерс
17 октября
Молодец Мерлен,что так сделал!,а то задолбали в автобус ломится из Ашана,Декатлона,Зеленопарка и особенно малолетки из Синема парка которые вламываются в автобус,занимают места,включают по громче дебильную музыку на своих колонках и ещё и выёживаются некоторые если сделаешь им замечание.Конечно хочется им хорошенько вмазать,но не хочется из за этих упырей под суд попадать.Если у этих утырков есть деньги на этот дорогущий кинотеатр,то и на дорогу найдётся.
Валерий Ведута
17 октября
А про подземную парковку не слышал? И мне кажется, что надо контролировать стоянку около автобусной остановки, половина машин стоит с нарушениями.
Андрей Googmen
18 октября
Все вопросы, которые тут "орут" больше надо адресовать перевозчику Ашан-Зеленогпарк.
-
Пусть дают там "бесплатные" билеты на кассе за покупки в том же Ашан и никто не будет бежать в Леруа-Мерлен. Но они же ВСЕХ перевели на билеты. Хоть покупатель ты, хоть просто "погулять вышел". Дальше о перевозчиках "Ашан-Зеленопарк" только матом.
Не о магазинах, а О ПЕРЕВОЗЧИКЕ!
Андрей Googmen
18 октября
Теперь возвращаемся в Леруа.
На самом деле я не каждый раз покупаю там.
Хожу, подыскиваю, присматриваюсь, вымеряю рулеткой, сверяю цвета и т д. И не один хожу, а с женой, потому что - СОВЕТУЕМСЯ. А как иначе?
Ну купили мы с ней одно изделие наконец на 1 чек. И что? Один поедет бесплатно? А второй? За плату? Потому как водитель точно не станет разбираться с женой ты, с другом, или просто попутчика взял на остановке.
А если ты не с женой, а с компанией купил что-то? Вот ты приехал советоваться с профессионалами в количестве трёх человек? То как предъявлять билет? И как доказывать?
= =
И как резюме.
Стало проще ходить по магазинам и присматриваться к качеству. ценам, параметрам в зеленоградских магазинах. Но тогда я и купить в них могу что-то. Большой МИНУС для Леруа теперь стало это введение. Хотя я их и понимаю. но МИНУС!!!!
Андрей М
18 октября
Наконец-то! Мразотные подростки, бесплатно катающиеся потусить в зеленопарке, задрали.


> Тогда уж не при совершении покупки билет оформлять нужно, а просто при выходе через кассу.

Не нужно. Стадо матерящихся детей будет просто перед автобусом проходить через кассы, и ничего не поменяется.

Наоборот, надо бы еще минимальный чек сделать: купил меньше, чем на 200р - плати за автобус.
Лиса Алиса
18 октября
И мне кажется, что надо контролировать стоянку около автобусной остановки, половина машин стоит с нарушениями.
При свободной парковке, обязательно найдутся те, кому плевать на всех, и поставят свою машину вдоль дороги. Мешают всем, а меня бесят))
Ирина Цветкова
18 октября
Подумать только, у Зеленопарка нет денег на бесплатные маршрутки, может пора уже им закрываться!
Лиса Алиса
18 октября
И к стати ещё вопрос на сколько законно решение соседа взимать плату за проезд на бесплатных маршрутах.
Настолько законно, насколько законно право собственника (Леруа) возить пассажиров на своих автобусах. Это их автобусы, они за свой счет оплачивают перевозки. Хотят - оплачивают, не хотят - не оплачивают. Уверена, что детки разрушают автобусы. Это никакому собственнику не понравится.
Скажите спасибо, что парковка бесплатная. Например, в Метромаркете парковка платная. И все ездят, паркуются и платят.
Wild Tiger
18 октября
А если приехал и не нашёл в магазине нужного товара?Чеки нулевыми не пробивают :)Не покупать же первое попавшее ради билета назад
После касс часто валяются чеки, оставленные покупателями. Выбирай самый красивый :)
kh Craft
18 октября
Решение неплохое, но не очень эффективное, купил шуруп за 1 руб, получи билет- это бред!
Я бы сделал так, как в европейском Мачнике:


1. Делают проезд в автобусе Леруа платным, да не просто за 20 рублей, а за 100,пусть будет дороже чем обычный раза в два-три, этим мы отсекаем не клиентов Леруа.
2. Деньги, потраченные на проезд, идут в зачет покупок из Леруа, этим мы отсекаем халявщиков, которые покупают шуруп за билет.

Садишься в автобус, покупаешь 2 билета 200 рублей. Эти деньги тратишь в магазине. Сомневаюсь, что люди едут в леруа, чтобы потратить меньше 50 рублей. Ценники в строймагах на районе близки к ценам леруа.
Торопов
18 октября
Бяки какие, подумать только... пустили, за свой счёт, автобус бесплатный, и при этом ещё решают, по каким критериям в этот бесплатный автобус пускать! Так издеваться над бедным простым народом!), где ФАС...
галина ежурова
18 октября
Вот мы вчера с мужем приехали,хотели купить стремянку,а такую какую хотели уже нет,пошли жалюзи купить ,а цвета нужного нет,хорошо что зашли в отдел огород и взяли по мелочи что то и на кассе кассир дала билеты,а мы еще да не надо мы пенсионеры ,а она так понятно объяснила зачем они нужны,подошли к автобусу,а мужчина стоит с покупкой и я сказала про билеты,а он говорит я заплатил 4 тыс,а мне не дали,но в автобус он сел,что водитель драться будет.Я вот одно не могу понять,а если бы мы ничего не купили,то как бы уехали,в чем наша вина,если в магазине нет нужного товара,тогда сделайте оплату,чтобы люди ,кто не купил обратно уехать.
kh Craft
18 октября
Я вот одно не могу понять,а если бы мы ничего не купили,то как бы уехали,в чем наша вина,если в магазине нет нужного товара,тогда сделайте оплату,чтобы люди ,кто не купил обратно уехать.
Я потратил 5000 рублей, и не могу зайти в автобус, моя вина в чем?

Именно поэтому надо платить за проезд и туда и обратно, а компенсацию получать в виде скидки в магазине!
Kill Digit
19 октября
Бяки какие, подумать только... пустили, за свой счёт, автобус бесплатный, и при этом ещё решают, по каким критериям в этот бесплатный автобус пускать! Так издеваться над бедным простым народом!), где ФАС...
Лучше узнайте на каком основании бесплатный зеленопарковский маршрут взимает плату. Вот что надо спрашивать в компетентных органах...

В Леруа лишь заградительная мера от не покупателей, что бы дать уехать покупателям.

Если вы приехали что-то приглядеть и потратить на это время, то не исключаю, что всегда можете найти что-нибудь нужное, что можно взять сразу или дойти до зеленопарковского транспорта и уехать за 20 рублей. Думаю, что не в пиковые часы вполне можно уехать и на автобусе Леруа без всяких чеков (раньше было так, ограничивали только по ситуации, когда народу было мало впускали всех).
Торопов
19 октября
Ликсутовские чиновникипусть этим занимаются, законна эта плата или нет. Пока что они с обычными рейсовыми маршрутами порядок навести не могут, одни понты и очковтирательство, что уж тут говорить про частные рейсы частных компаний.
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