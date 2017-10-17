Сумма чека не важна, пояснили Zelenograd.ru в гипермаркете. При совершении покупки кассиры выдают билет, его надо предъявить водителю. А если такого проездного билета нет, в автобус не пустят.

Условия проезда от Крюковской площади в «Леруа Мерлен» остаются теми же — проездной показывать не надо. В магазине объяснили, что их автобусы перегружены после того, как соседний торгово-развлекательный комплекс ввел оплату проезда в своих автобусах от ТРЦ до Крюково. Остановки и интервалы движения автобусов остаются теми же.



На прошлой неделе водитель автобуса, идущего из Зеленограда в «Леруа Мерлен», не пустил в салон подростка с самокатом, спросив, есть ли у него паспорт. Инцидент обсудили в сообществе «Подслушано Зеленоград». Это необоснованная инициатива водителя, прокомментировали в «Леруа Мерлен». Несовершеннолетние могут пользоваться автобусами компании — на тех же условиях, что и все остальные пассажиры. Правда, отметили, что «подростки часто ведут себя вызывающе».