Чтобы попасть в автобус от гипепермаркета в Ржавках до Зеленограда, надо показать билет, который выдают только в кассах «Леруа Мерлен». Таким образом магазин борется с наплывом в бесплатные автобусы пассажиров — посетителей соседнего «Зеленопарка».
Сумма чека не важна, пояснили Zelenograd.ru в гипермаркете. При совершении покупки кассиры выдают билет, его надо предъявить водителю. А если такого проездного билета нет, в автобус не пустят.
Условия проезда от Крюковской площади в «Леруа Мерлен» остаются теми же — проездной показывать не надо. В магазине объяснили, что их автобусы перегружены после того, как соседний торгово-развлекательный комплекс ввел оплату проезда в своих автобусах от ТРЦ до Крюково. Остановки и интервалы движения автобусов остаются теми же.
На прошлой неделе водитель автобуса, идущего из Зеленограда в «Леруа Мерлен», не пустил в салон подростка с самокатом, спросив, есть ли у него паспорт. Инцидент обсудили в сообществе «Подслушано Зеленоград». Это необоснованная инициатива водителя, прокомментировали в «Леруа Мерлен». Несовершеннолетние могут пользоваться автобусами компании — на тех же условиях, что и все остальные пассажиры. Правда, отметили, что «подростки часто ведут себя вызывающе».
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Типа "мы обслуживаем только тех, кто нам заплатил, а если Вы:
. приехали, но ничего не купили (нет в наличии нужного товара)
. приехали сдать бракованный товар
. приехали переписать артикулы нужных стройматериалов, чтоб потом не терять время при поездке на арендованной газели
- Вы нам не интересны" )))
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Думаю, при сдаче товара так же выдадут билет, нужные стройматериалы можно и на сайте записать :)
Часто посещаю по вечерам на буднях -надо ветку завести - можно было бы попутчиков брать туда/оттуда. Но тоже со стройматериалами.
Ведь сосед сделал всё что бы выдавить халявщиков из своих автобусов, введя плату за обратную дорогу. И к стати ещё вопрос на сколько законно решение соседа взимать плату за проезд на бесплатных маршрутах.
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Пусть дают там "бесплатные" билеты на кассе за покупки в том же Ашан и никто не будет бежать в Леруа-Мерлен. Но они же ВСЕХ перевели на билеты. Хоть покупатель ты, хоть просто "погулять вышел". Дальше о перевозчиках "Ашан-Зеленопарк" только матом.
Не о магазинах, а О ПЕРЕВОЗЧИКЕ!
На самом деле я не каждый раз покупаю там.
Хожу, подыскиваю, присматриваюсь, вымеряю рулеткой, сверяю цвета и т д. И не один хожу, а с женой, потому что - СОВЕТУЕМСЯ. А как иначе?
Ну купили мы с ней одно изделие наконец на 1 чек. И что? Один поедет бесплатно? А второй? За плату? Потому как водитель точно не станет разбираться с женой ты, с другом, или просто попутчика взял на остановке.
А если ты не с женой, а с компанией купил что-то? Вот ты приехал советоваться с профессионалами в количестве трёх человек? То как предъявлять билет? И как доказывать?
= =
И как резюме.
Стало проще ходить по магазинам и присматриваться к качеству. ценам, параметрам в зеленоградских магазинах. Но тогда я и купить в них могу что-то. Большой МИНУС для Леруа теперь стало это введение. Хотя я их и понимаю. но МИНУС!!!!
> Тогда уж не при совершении покупки билет оформлять нужно, а просто при выходе через кассу.
Не нужно. Стадо матерящихся детей будет просто перед автобусом проходить через кассы, и ничего не поменяется.
Наоборот, надо бы еще минимальный чек сделать: купил меньше, чем на 200р - плати за автобус.
Скажите спасибо, что парковка бесплатная. Например, в Метромаркете парковка платная. И все ездят, паркуются и платят.
Я бы сделал так, как в европейском Мачнике:
1. Делают проезд в автобусе Леруа платным, да не просто за 20 рублей, а за 100,пусть будет дороже чем обычный раза в два-три, этим мы отсекаем не клиентов Леруа.
2. Деньги, потраченные на проезд, идут в зачет покупок из Леруа, этим мы отсекаем халявщиков, которые покупают шуруп за билет.
Садишься в автобус, покупаешь 2 билета 200 рублей. Эти деньги тратишь в магазине. Сомневаюсь, что люди едут в леруа, чтобы потратить меньше 50 рублей. Ценники в строймагах на районе близки к ценам леруа.
Именно поэтому надо платить за проезд и туда и обратно, а компенсацию получать в виде скидки в магазине!
В Леруа лишь заградительная мера от не покупателей, что бы дать уехать покупателям.
Если вы приехали что-то приглядеть и потратить на это время, то не исключаю, что всегда можете найти что-нибудь нужное, что можно взять сразу или дойти до зеленопарковского транспорта и уехать за 20 рублей. Думаю, что не в пиковые часы вполне можно уехать и на автобусе Леруа без всяких чеков (раньше было так, ограничивали только по ситуации, когда народу было мало впускали всех).