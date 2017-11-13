Первый автобус идет из Голубого в 8:30, последний — в 21:20, сообщили Zelenograd.ru в администрации «Зеленопарка». Из «Зеленопарка» первый автобус в сторону Голубого идет в 9:10, последний — в 22:30. Интервалы движения — 20 минут.



Маршрутка делает остановки: «Поселок», «Санаторий», «Голубое», «Андреевка», «Стекловолокно», «Дворец единоборств», «Школа искусств», «Центр занятости населения», «Детская поликлиника», «Корпус 1538», «Районный суд», «Крюковская эстакада». Дальше едет экспрессом по Панфиловскому проспекту. В обратную сторону, от ТРЦ, автобус идет по тому же маршруту, но можно выходить и на остановках на Панфиловском проспекте.